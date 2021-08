Viajes en auto: documentos que hay que llevar sí o sí en la guantera

ARCHIVO - Al salir de vacaciones en el auto es importante llevar el Certificado Internacional de Seguro (CIS), la llamada Carta Verde, que es facilitada por las compañías de seguros. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Por supuesto que lo mejor es que un viaje en auto transcurra sin averías ni accidentes. Pero para estar bien armados para lidiar con alguna de estas infortunadas contingencias, los turistas deberían viajar bien preparados, especialmente cuando salen al extranjero. Para ello, se debe contar con los documentos correctos. Así, todos los automovilistas que emprendan un viaje deberían llevar consigo la llamada Carta Verde del seguro (Carta Internacional de los Seguros de Vehículos de Motor) y el formulario europeo de declaración de accidentes (Declaración Amistosa de Accidente), señala el Automóvil Club Alemán (ADAC). Si bien la Carta Verde ya no es obligatoria dentro de la Unión Europea (UE) y en algunas otras naciones europeas, continúa siendo importante. Además, actualmente no es verde, sino blanca. Si no la tiene aún, la puede solicitar a su seguro, que se la puede enviar por correo electrónico y puede así ser imprimida en casa. En ella están contenidas informaciones sobre el dueño o la dueña del coche y sobre el seguro del automóvil. El Certificado Internacional de Seguro (CIS), tal como se denomina actualmente, es entregado a los automovilistas por las compañías de seguros. El formulario europeo de declaración de accidentes, en tanto, está internacionalmente unificado y en dos idiomas. Cada persona involucrada en un siniestro puede introducir sus datos de accidente en su lengua, así como también hechos importantes relacionados. Además del croquis estipulado en el reporte del siniestro, siempre se recomienda tomar fotografías del sitio del accidente, así como de los daños. El reporte completo debe ser enviado tan rápido como sea posible a la aseguradora. ¿CÓMO INCIDE LA PROCEDENCIA DEL OTRO VEHÍCULO INVOLUCRADO? En caso que el otro vehículo involucrado en el accidente provenga de un país miembro de la UE o de Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, Suiza o el Reino Unido, los afectados pueden ponerse en contacto con el representante de siniestros de la compañía de seguros extranjera en su propio país. Pero si la otra persona que intervino en el siniestro procede de otra nación que las antes nombradas, deberá hacerse valer el daño ante el seguro extranjero en el país de origen. Según la certificadora alemana TÜV, esto puede resultar difícil y eventualmente puede ser conveniente un abogado especialista en tránsito, que pueda activarse en el país donde se produjo el siniestro, dado que los daños serán regulados de acuerdo al derecho de ese lugar. UNA VARIANTE CÓMODA: COBERTURA DE DAÑOS EN EL EXTRANJERO Según señala el ADAC, quien viaje con frecuencia al exterior encontrará conveniente optar por una póliza con cobertura de daños en el extranjero, que puede incluirse dentro de algunos seguros de responsabilidad civil de vehículos. En caso de verse involucrado en un accidente de tráfico en el extranjero en el que no tenga ninguna culpabilidad, la aseguradora del automóvil se encargará de la liquidación completa del siniestro. dpa