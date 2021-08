Unión La Calera mantiene el liderato en Chile seguido de cerca por Colo Colo

En la imagen el entrenador de Unión La Calera Luca Marcogiuseppe. EFE/Esteban Garay/Archivo

Santiago de Chile, 8 ago (EFE).- El Unión La Calera venció este domingo 1-0 al Everton y se mantuvo en lo más alto de la clasificación del campeonato liguero de Chile, aunque seguido muy de cerca por el Colo Colo, que en esta decimoquinta jornada encadenó su tercera victoria consecutiva.

La Calera se impuso por un solitario gol de Andrés Vilches y quedó al frente de la tabla con 28 puntos, uno más que el Colo Colo, que llegó a ser líder provisional durante la tarde de este domingo hasta que los cementeros confirmaron su triunfo.

Tras la derrota ante La Calera, el Everton quedó en sexto lugar con 23 puntos.

La tabla muestra a los tres equipos más populares del país, Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, muy juntos en los primeros puestos, algo que no se veía desde hacia tiempo.

El Colo Colo, que la pasada temporada luchó hasta el último partido por no descender, vive ahora un momento dulce y esta jornada se impuso al Curicó Unido por 2-0 con goles de Iván Morales y Leonardo Gil, hundiendo a su rival en la zona de descenso, con 10 puntos, a cuatro de salir de la zona de peligro.

Uno de los partidazos de la fecha los protagonizó el último campeón del torneo, el Universidad Católica, que superó a Deportes La Serena por 4-3 para quedar tercero en la tabla con 25 puntos y dejar a su rival en octavo lugar con 20.

Los cruzados, entrenador por Gustazo Poyet, se desquitaron este sábado de la mala racha que llevaban, con dos derrotas consecutivas, aunque no sin sufrimiento.

Diego Valencia, Fernando Zampedri en dos ocasiones y Marcelino Núñez marcaron para los cruzados mientras que Jimmy Martínez, Richard Paredes y César Mundez lo hicieron para La Serena, los dos últimos a falta de 10 y 2 minutos para el final del partido, respectivamente, tensionando la justa hasta su término.

Por su parte, el Universidad de Chile dio cuenta por 1-3 del OHiggins y se sitúo en la cuarta posición de la clasificación con 25 puntos.

El argentino Joaquín Larrivey, máximo goleador del torneo, abrió el marcador de penalti y Gonzalo Espinosa y Ramón Arias completaron la goleada de los azules, mientras que Marcelo Larrondo, de penalti, acortó distancias para el O'Higgins casi al final del partido.

Tras este desenlace, que supuso el octavo partido de del O'Higgins sin ganar entre Copa de Chile y torneo liguero, la directa del club anunció la destitución de su técnico, Dalcio Giovagnoli, que se convirtió en el sexto entrenador destituido en lo que va de campeonato.

El Audax Italiano obtuvo una valiosa victoria este domingo a domicilio por 0-1 ante Deportes Antofagasta con un gol de Gonzalo Álvarez que le permite seguir en los puestos de honor del torneo, siendo quinto con 24 puntos, mientras que su rival quedó en décima posición con 20 unidades.

Otro de los que sigue al acecho es Unión Española, que tras vencer el sábado al Ñublense por 3-2, se mantiene en séptima posición con 21 puntos.

Cristián Palacios en dos ocasiones y Gerardo Navarrete anotaron para los locales mientras que Maximiliano Torrealba y Jonathan Turra lo hicieron para Ñublense, que se quedó en la novena posición con 20 puntos.

Dramática sigue siendo la situación del colista, el Santiago Wanderers, que este domingo perdió por 1-4 ante el Huachipato y que sólo ha sumado un punto en 14 partidos.

El Huachipato se impuso con dos goles de Brayan Palmezano, uno de Cris Martínez y otro de Claudio Sepúlveda para quedar en decimocuarta posición con 13 puntos, los mismos que la primera plaza del descenso, que ocupa el Cobresal.

Diego Vallejos anotó el gol de la honra para el Santiago Wanderers.