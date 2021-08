Una ministra chavista será la candidata a la Alcaldía de Caracas tras una primarias continuistas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (i), en el acto oficial de entrega de los ministerios del Interior a la almirante Carmen Meléndez (c) y de Defensa al general Vladimir Padrino (d) en Caracas (Venezuela). EFE/Santi Donaire/Archivo

Caracas, 9 ago (EFE).- La ministra del Interior de Venezuela, Carmen Meléndez, fue designada este domingo como candidata a la Alcaldía de Caracas en las primarias del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en las que también fueron elegidos como aspirantes para los estados más poblados los actuales gobernadores.

Los resultados de las primarias, en las que los chavistas eligieron a sus candidatos para las elecciones locales y regionales del 21 de noviembre, los ofreció, cerca de las 3 de la mañana de este lunes (7.00 GMT), el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, quien solo dio datos de los 23 estados, además de Caracas, si bien solo en 15 de ellos son irreversibles.

La capital es el único lugar en el que ya se han contado el 100 % de los votos. Meléndez obtuvo el 52,69 % de las papeletas, mientras que el diputado Carlos Mogollón consiguió el 10,64 % y la ex jefa de Gobierno de la capital, Jacqueline Faría obtuvo el 9,22 %. La actual alcaldesa, Érika Farías, no fue postulada.

En el noroccidental estado Zulia, el más poblado, con el 70,19 % de los votos ya recontados, el actual gobernador, Omar Prieto, fue elegido como aspirante del chavismo con el 67,01 %.

Para Miranda, que alberga parte del área metropolitana de Caracas y es el segundo estado más poblado, el mandatario regional, Héctor Rodríguez, fue elegido en las primarias con el 64,54 % de los votos, cuando se habían transmitido el 76,25 % de los sufragios.

En el céntrico Carabobo, el tercero más poblado, el gobernador Rafael Lacava obtuvo el 65,48 %, mientras que el exministro de Comercio, José Vielma Mora se llevó el 25,41 %, cuando habían contado el 76,11 % de los votos.

En ese estado, se había desatado una polémica durante la campaña de primarias, ya que Vielma Mora había acusado a Lacava de tratar de sustituir el símbolo del fallecido presidente Hugo Chávez, sus ojos pintados en paredes y camisetas, por el suyo, un murciélago.

Otra de las regiones donde más polémica se había generado es en Barinas, el estado natal de Chávez donde su hermano y actual gobernador, Argenis Chávez, se enfrentaba a su sobrino, también llamado Hugo Chávez, y los simpatizantes de ambos se habían llegado a enfrentar a golpes en las calles.

Allí, también repetirá Argenis Chávez como candidato del chavismo a la gobernación, al obtener el 56,43 % de los votos, mientras que Hugo Chavez se llevó el 28,65 %, cuando se había contado el 78,61 % de los sufragios.

POCOS CAMBIOS EN LOS ESTADOS GOBERNADOS POR CHAVISTAS

En el resto de estados donde ya se conocen resultados irreversibles, pocos cambios se han apreciado y, en la mayoría, serán los actuales gobernadores chavistas los que aspirarán a la reelección por el PSUV.

Así sucederá en Falcón, donde el candidato será Víctor Clark; en Guárico, donde José Vásquez aspirará a la reelección; Lara, con Adolfo Pereira; Yaracuy, donde fue reelegido Julio César León; y Delta Amacuro, donde Lizeta Hernández buscará seguir como gobernadora.

En tres de los estados actualmente gobernados por la oposición, Mérida, Anzoátegui y Táchira, ganaron Jehyson Guzman, Luis Marcano y Freddy Bernal, respectivamente.

En Portuguesa, fue elegido Antonio Cedeño, mientras que en La Guaira, donde el gobernador José García Carneiro falleció en mayo pasado, el candidato será José Terán

Faltan por conocerse todavía quienes serán los candidatos en Apure, Bolívar, Cojedes, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Trujillo y Amazonas.

CABELLO CELEBRA LA PARTICIPACIÓN

Antes de ofrecer los resultados, Cabello celebró la asistencia a las primarias, abiertas a militantes y simpatizantes del chavismo sin carné del PSUV, que cifró en 5,5 millones de personas.

Sin embargo, aseguró que, debido a la alta participación, finalmente solo depositaron su voto 3,5 millones de personas, puesto que muchos, al ver las filas, dijeron "no, yo no voy a votar".

También advirtió que en los lugares donde no se ha atraído a muchos votantes, buscarán "alternativas" para poder vencer el próximo 21 de noviembre.

"Aquí, lo estratégico es la preservación de la revolución bolivariana y su permanencia en el tiempo", subrayó.

Por su parte, el mandatario Nicolás Maduro, también presidente del PSUV, intervino a través de una conexión telefónica en la que calificó la jornada de "éxito total" y pidió a todos los que participaron en las primarias que se sumen a "la unión total" del partido.

"Si se creó alguna rivalidad entre algunos candidatos y candidatas en el estado o municipio, pasar la página de inmediato. Si a alguien se le pasó una palabra de más (...) sencillamente perdonar, pasar la pagina, unirnos de verdad", concluyó.

Tras esta jornada de primarias, el PSUV analizará la posibilidad de trazar alianzas con otros partidos para volver a conformar la coalición del Gran Polo Patriótico (GPP) con la que han concurrido a varias elecciones, las últimas, las pasadas legislativas de 2020.