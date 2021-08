UE no impondrá, por ahora, restricciones a viajes desde EEUU

(Bloomberg) -- La Unión Europea decidió este lunes no restablecer las restricciones a los viajes no esenciales desde Estados Unidos, a pesar de que los nuevos casos de covid-19 exceden el umbral del bloque, según personas familiarizadas con la revisión.

Durante las próximas dos semanas, la situación será monitoreada de cerca dada la situación epidemiológica que cambia rápidamente, dijeron dos de las personas, quienes pidieron no ser identificadas porque se trata de un asunto privado.

Un mensaje dejado con un portavoz de la presidencia eslovena del Consejo de la UE no fue respondido de inmediato.

En los últimos 14 días, los nuevos casos de covid en EE.UU. aumentaron a aproximadamente 270 por cada 100.000 habitantes, según datos compilados por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés). El límite de la UE es de 75 casos nuevos.

La orientación de la UE es una recomendación y cualquier decisión sobre a quién dejar entrar y qué restricciones imponer, en última instancia, recae en el Gobierno de cada Estado miembro. Si bien los países han seguido en gran medida las pautas, ha habido momentos en que las naciones individuales se han apartado de las reglas.

