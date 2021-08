Tenis.-Tenis/Toronto.- Rafa Nadal: "Necesito tener la sensación de jugar unos días seguidos sin problemas"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El tenista español Rafa Nadal aseguró que va "día a día" con las molestias que tiene en el pie, las cuales volverá a poner a prueba en Toronto (Canadá), escenario del quinto Masters 1.000 de la temporada y donde espera "tener la sensación de jugar unos días seguidos sin problemas".



"Voy día a día, lo principal es intentar sentir que estoy mejorando y sentir que estoy jugando cada vez mejor, que es el objetivo de este torneo, pero necesito tener un par de semanas con menos dolor para volver a tener confianza en mi movilidad", expresó Nadal en rueda de prensa previa a su participación en la cita canadiense.



El balear, eliminado en tercera ronda en el torneo de Washington, aseguró que llega a Toronto "para intentar ganar", pero "también" para seguir sintiéndose "positivo" con su pie, que le sigue molestando como su pudo ver en la capital estadounidense. "Estoy feliz de estar aquí, este es un sitio donde he tenido mucho éxito en el pasado y muchos buenos recuerdos", confesó.



Nadal dejó claro que "todavía" no está en su "mejor momento". "Pero he estado entrenando mejor de lo que jugué en Washington, así que estoy emocionado por jugar aquí y, con suerte, podré competir bien", advirtió el de Manacor que busca su tercer título en Canadá tras los de 2018 y 2019.



"La semana pasada en Washington, el debut fue difícil con mi pie, pero en la tercera ronda me sentí un poco mejor. Incluso tras perder, eso es algo positivo para mí, se trata de intentar reencontrar la rutina en la cancha e intentar volver a ser competitivo. Necesito tener la sensación de jugar unos días seguidos sin problemas", añadió Nadal, que reconoce que el parón "sin tocar una raqueta" tras Roland Garros por estos problemas fue "difícil mentalmente también" porque sabe que no jugó "lo suficientemente bien" en el 'Grand Slam' parisino.