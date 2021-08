Puerto Rico asegura que su sistema eléctrico está preparado para tormenta tropical

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, aseguró este lunes que el sistema eléctrico de la isla, que resultó seriamente afectado por el huracán María en 2017, está preparado para el paso de la tormenta tropical cuya formación en el Caribe es inminente y tiene en alerta también a las Antillas Menores. EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 9 ago (EFE).- El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, aseguró este lunes que el sistema eléctrico de la isla, que resultó seriamente afectado por el huracán María en 2017, está preparado para el paso de la tormenta tropical cuya formación en el Caribe es inminente y tiene en alerta también a las Antillas Menores.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó la tarde del lunes que en las próximas horas es casi inminente la formación de una tormenta tropical en el Caribe.

El centro meteorológico señaló en un boletín vespertino que el sistema de baja presión que se halla en ese momento a unas 165 millas (260 km) al este-sureste de la isla de Dominica, en las Antillas Menores, se convertirá esta noche en una tormenta tropical.

Los pronósticos indican que el sistema alcanzará porciones de las Antillas Menores esta noche, luego se moverá cerca del Islas Vírgenes y Puerto Rico el martes y estará cerca de la Española (República Dominicana y Haití) a mediados de semana.

En una conferencia de prensa, Pierluisi aseguró que la empresa LUMA Energy está "lista" para el paso de la tormenta por la isla, que tiene un sistema eléctrico deficitario que falla ante cualquier eventualidad.

“En este momento todo el mundo está preparado para esta emergencia”, sostuvo el gobernador al agregar que en la empresa eléctrica "han seguido reclutando personal, que el tiempo de respuesta ha bajado tremendamente, el número de abonados que no tiene servicio ha bajado tremendamente".

"Básicamente ha estado claramente estable el sistema eléctrico, mejor que hace muchísimo tiempo y ahora vamos a ver cómo responden. Pero sí, están indicando que están listos para responder a esta onda tropical que se acerca”.

LUMA Energy asumió el 1 de junio el control de la transmisión y distribución energética de Puerto Rico, antes en manos de la estatal Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE).

Puerto Rico, que es territorio y Estado Libre Asociado de Estados Unidos, sufrió en 2017 el paso de tres fuertes huracanes que causaron graves daños, en especial el huracán María, que en septiembre de ese año "destrozó" la isla, dejando miles de muertos y devastando las infraestructuras.

El gobernador indicó hoy que se han activado todos los mecanismos para atender la nueva situación meteorológica, como la coordinación con los municipios, preparación de refugios y limpieza de alcantarillas, entre otros.

Pidió que cada familia se prepare en caso de que tenga que evacuar su casa y que tengan listos documentos, agua, comida y material para protegerse de la covid-19 a mano.

"Todos debemos estar preparados pues ya estamos adentrados en la temporada de huracanes”, dijo.

La semana pasada, la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de EE.UU. (NOAA) dijo que la temporada de huracanes en el Atlántico no da señales de revertir la tendencia a un registro por arriba del promedio y se mantiene la previsión de hasta 10 huracanes este año.

LAS ANTILLAS EN ALERTA

El NHC señaló que las islas de Martinica, Guadalupe y Dominica están bajo vigilancia de tormenta tropical, al igual que las Islas Vírgenes, Puerto Rico y República Dominicana.

El Servicio de Meteorología de Dominica ha establecido un aviso por inundaciones repentinas y advertido que las alcantarillas pueden inundarse por lo que recomendó evitar conducir por las carreteras salvo en caso de urgencia.

También indicó que está prohibido salir a navegar en pequeñas embarcaciones y que deben evitarse zonas cercanas inundables, así como estar al tanto de deslizamientos de tierra.

En Martinica la situación por la covid-19 ha favorecido que no haya gente en las calles ya que debido al aumento de casos y la cuarta ola a partir de mañana hay un confinamiento generalizado por lo que no se podrá salir de casa durante las próximas tres semanas.

Solo permanecerán abiertos supermercados, centros hospitalarios y tiendas de primera necesidad como lugares para arreglo de aparatos tecnológicos, indicaron las autoridades.