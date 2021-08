Portaltic.-Spotify rectifica y finalmente sí añadirá el soporte para AirPlay 2 de Apple

MADRID, 9 (Portaltic/EP)



El servicio de música en 'streaming' Spotify ha rectificado un anuncio reciente y ha asegurado que añadirá el soporte para AirPlay 2, la última versión de la plataforma de reproducción de contenido desde iOS y Mac en dispositivos compatibles, como televisores o los altavoces inteligentes HomePod.



Como ha afirmado la compañía a través de un comunicado en su comunidad, Spotify tendrá soporte para AirPlay 2. Esta función aún no está disponible, y Spotify no ha precisado cuándo llegará, pero se ha comprometido a informar a los usuarios sobre el tema.



Spotify ha pedido disculpas por "cualquier confusión que pueda haber generado" en los usuarios, ya que el pasado viernes, un portavoz de la compañía había afirmado en su comunidad que aunque estaban "trabajando en dar soporte a AirPlay 2 de una forma apropiada", la empresa había "decidido cancelarlo por ahora".



Como argumentos, Spotify había citado la existencia de problemas de compatibilidad con los 'drivers' de audio que hacían que el soporte de AirPlay 2 fuese "un proyecto más grande" y que "no podía completarse en el futuro cercano". Actualmente, esta publicación se ha eliminado.



AirPlay 2 se lanzó hace tres años como parte de iOS 11.4, con nuevas funciones como reducción de la latencia al reproducir contenido en 'streaming', sonido en varias habitaciones y controles con Siri. Estas novedades por el momento siguen sin estar disponibles en Spotify hasta la incorporación del soporte.