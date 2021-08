Piden a Gobierno de México actuar por amenaza de Cártel Jalisco a periodistas

La periodista mexicana Carmen Arístegui. EFE/ Lenin Nolly/Archivo

Ciudad de México, 9 ago (EFE).- Comunicadores, activistas y organizaciones exigieron este lunes al Gobierno mexicano actuar ante las amenazas que envió el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más poderosos, a periodistas y medios de comunicación.

Asociaciones expresaron su preocupación tras los videos que circularon esta madrugada en los que un presunto líder del CJNG amaga a medios como Televisa y El Universal, incluyendo una amenaza directa contra la conductora Azucena Uresti de Milenio Televisión.

"Exigimos a la Secretaría de Gobernación (Segob) y autoridades de seguridad pública coordinarse a fin de proteger de forma urgente a integrantes de los medios, así como a Azucena Uresti y a sus familiares", demandó la asociación Artículo 19.

Las amenazas se producen mientras México se consolida como el país más peligroso del hemisferio occidental para el periodismo, según el Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por sus cifras en inglés).

Además, han causado alarma por provenir del CJNG, uno de los cárteles más peligrosos de México, y que en junio de 2020 atacó al secretario de Seguridad de Ciudad de México, Omar García Harfuch, en un atentado en un barrio lujoso de la capital.

En los videos, un hombre que se identifica como Rubén Oseguera Cervantes cuestiona la cobertura que los medios hacen sobre los grupos ciudadanos de autodefensas que han surgido en Michoacán, zona de influencia del CJNG.

Acompañado de sujetos encapuchados con armamento militar, el criminal amenaza en particular a Azucena Uresti, quien conduce un telediario nocturno en el horario principal.

"Donde sea que estés, doy contigo y te haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio", advierte.

El portavoz del Gobierno de México, Jesús Ramírez Cuevas, prometió una reacción de la Administración federal.

"Ante las amenazas a medios de comunicación por parte del CJNG, el Gobierno tomará medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados. Las libertades democráticas están garantizadas junto con el derecho a la información para los ciudadanos", afirmó.

Periodistas y políticos de todos los partidos pidieron una respuesta contundente del Gobierno, en particular para Uresti.

"Gravísima e inadmisible la brutal amenaza en contra de la periodista Azucena Uresti y el equipo de Milenio. La respuesta del Estado mexicano debe ser inmediata y contundente. Solidaridad plena", escribió la periodista Carmen Aristegui.

"Solidaridad absoluta con Azucena y su equipo. Protección, cuidado y respeto a la libertad de expresión", comentó el conductor Carlos Loret de Mola.