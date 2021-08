Nicaragua.- Nicaragua llama a consultas a sus embajadores en Argentina, Colombia, Costa Rica y México ante "injerencias"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Nicaragua ha llamado este lunes a consultas a sus embajadores en Argentina, Colombia, Costa Rica y México ante "señalamientos injerencistas" de autoridades de estos países en "asuntos internos" del país centroamericano.



"El Gobierno de Nicaragua ha observado y considerado con seriedad y madurez, con gran paciencia, los constantes e inmerecidos señalamientos irrespetuosos, injerencistas, intromisores e intervencionistas en nuestros asuntos internos por parte de las máximas autoridades de estos países sobre temas que solo conciernen a nuestro pueblo y Gobierno", ha apuntado la primera dama, vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Rosario Murillo, recoge el portal el19digital.com.



Murillo ha defendido así la medida como una acción "en reciprocidad" ante llamados similares realizados por los gobiernos de Argentina, Colombia, Costa Rica y México, que, según ha denunciado, "han obviado cínicamente situaciones que son lesivas de los Derechos Humanos en sus propios países".



En este sentido, el embajador en Argentina, Orlando Gómez; en Colombia, Yara Pérez; en Costa Rica, Duilio Hernández, y en México, Juan Carlos Gutierres, se reunirán en consultas con el Ejecutivo de Daniel Ortega, que se enfrenta a numerosas criticas internacionales por la represión llevada a cabo contra opositores en el marco electoral.



"En nuestra Nicaragua, que ha sufrido y combatido exitosamente todas las formas de intervención en nuestros asuntos y territorios, rechazamos categóricamente las inaceptables modalidades de imitación caricaturesca de quienes violentando a nuestras propias y sagradas tierras, se han arrogado funciones que nadie les ha otorgado", ha continuado Murillo.



El llamado de Nicaragua a sus embajadores en estos países se da después de que el pasado 21 de julio, Argentina y México llamasen a consultas a sus respectivos embajadores con motivo de las acciones del presidente.



Y es que el Gobierno de Daniel Ortega busca ser reelegido en las elecciones del 7 de noviembre y está llevando a cabo una ola represiva contra formaciones opositoras, lo que ha dejado más de 30 políticos y periodistas independientes detenidos en los últimos meses, incluidos precandidatos presidenciales como Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Berenice Quezada y Medardo Mairena.



En este sentido, la opositora Coalición Nacional de Nicaragua ha pedido este lunes desconocer los comicios, en los que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Ortega es el favorito.



"Desde la Coalición Nacional no respaldamos ni promovemos la participación ciudadana en la farsa electoral que solo dará como resultado la perpetuación de Ortega y Murillo en el poder, porque bajo las condiciones actuales no existe ninguna garantía de que el voto ciudadano sea respetado", ha subrayado la coalición, informa Nicaragua Actual TV.



La formación ha añadido, además, que las elecciones de noviembre "no representan una salida a la crisis sociopolítica del país a través de una transición democrática". "No cumple con ninguno de los requisitos establecidos por la comunidad nacional e internacional, para ser considerado un proceso legítimo y transparente; mucho menos responde a las demandas hechas por la ciudadanía en abril 2018 (...)El proceso electoral, lejos de resolver la crisis, la agudizará", ha sentenciado.