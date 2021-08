Negociación salarial Minera Escondida se dirige a un tenso final

(Bloomberg) -- Una negociación salarial que se ha prolongado por meses en la mina de cobre más grande del mundo se dirige a un tenso final en los próximos días.

El principal sindicato de Escondida, en Chile, pidió a los trabajadores que estén preparados para la huelga en medio de los escasos avances en las conversaciones mediadas. Sin embargo, el propietario, BHP Group, dijo que había realizado mejoras sustanciales y prometió continuar con su práctica de no mejorar las ofertas durante las huelgas.

Las negociaciones salariales en una mina que representa alrededor del 5% de la producción mundial están siendo observadas de cerca por el mercado del cobre en momentos en que la demanda de metales industriales se ve impulsada por billones de dólares en estímulo gubernamental. Los operadores tendrán que navegar por las complejas normas laborales de Chile para determinar los próximos pasos probables.

Después de que los trabajadores rechazaron la última oferta salarial de BHP en las conversaciones regulares, la empresa ejerció su opción de un período de mediación de cinco días en un intento por evitar una huelga. Este período termina el lunes. Si las dos partes no llegan a un acuerdo para entonces, podrían acordar extender la mediación hasta cinco días hábiles más o podría comenzar una huelga legal.

Las dos partes no parecen estar muy alejadas en cuanto a beneficios. El sindicato solicitó un bono equivalente al 1% de las utilidades de la empresa, que sería de unos 21 millones de pesos (US$26.600) para cada trabajador. En las negociaciones regulares, la empresa ofreció 18 millones de pesos y dice que ha mejorado los términos durante la mediación. En cuanto al sueldo base, puede que las posturas estén más alejadas.

Según la consultora Plusmining, cualquier huelga probablemente será más corta que el paro de 44 días que afectó al mercado del cobre en 2017. El sindicato tendría la opción, como ocurrió hace cuatro años, de poner fin a la huelga congelando el contrato actual durante 18 meses y volver a negociar, sin recibir ningún bono. Pero dado que la empresa presentó una oferta superior al piso legal, los trabajadores solo podrían acogerse a esa opción después de 30 días, lo que presionaría sus finanzas personales.

Aunque el sindicato dice que BHP no ha hecho lo suficiente durante la mediación y ha puesto condiciones a los beneficios propuestos, la empresa está aumentando su propia presión para llegar a un acuerdo. El costo de una huelga prolongada en un momento en el que los precios del cobre están por las nubes también sería elevado para la minera con sede en Melbourne.

“Hemos hecho grandes esfuerzos por llegar a un acuerdo durante el proceso, y especialmente en mediación obligatoria”, dijo la compañía en un mensaje de texto el viernes por la noche. “Esperanza que estos esfuerzos sea valorados por los trabajadores porque la oferta en mediación será la mejor que presentará la compañía”.

