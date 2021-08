Miden suficiente gas de efecto invernadero para aumento de 1,5°C

Emissions rise from the Eskom Holdings SOC Ltd. Duvha coal-fired power station near Witbank in Mpumalanga, South Africa, on Wednesday, June 12, 2019. Air pollution in the biggest towns in Mpumalanga is regularly higher than that in Beijing and Jakarta, two of the most polluted cities in the world, according to AirVisual, an air-quality monitoring app. Photographer: Waldo Swiegers/Bloomberg

(Bloomberg) -- El importante informe nuevo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) ocupó el lunes titulares en todo el mundo con un terrible mensaje: el cambio climático está aquí, y las decisiones humanas determinarán cuánto empeorará.

Esto no será ninguna sorpresa para aquellos que han estado prestando, aunque sea, un poco de atención a las conversaciones sobre el clima. La principal contribución del informe del IPCC no es su mensaje, sino la precisión con la que se entrega. Los científicos respaldados por las Naciones Unidas ahora saben que los humanos, de hecho, han arrojado suficientes gases de efecto invernadero al aire para calentar el planeta cerca de 1,5 °C. La mayor parte de ese calentamiento está relacionado con dos gases, el dióxido de carbono y el metano, que son liberados en gran medida por la producción y el uso de combustibles fósiles.

Y, sin embargo, el calentamiento observado, según el IPCC, es hasta ahora de solo 1,1 °C. ¿Por qué ocurre eso?

Irónicamente, la contaminación por partículas finas liberadas por esos mismos combustibles fósiles está ocultando parte del calentamiento. Mientras que los gases de efecto invernadero atrapan el calor del sol en forma de radiación infrarroja, las partículas que causan la contaminación del aire, conocidas como aerosoles, reflejan la luz solar nuevamente hacia el espacio antes de que llegue a la superficie del planeta.

Si el mundo se toma en serio la contaminación del aire o la reducción de las emisiones derivadas del uso de combustibles fósiles, también terminará reduciendo la cantidad de aerosoles que se arrojan a la atmósfera. El resultado sería una mejora en la calidad del aire y una reducción en las cerca de 9 millones de muertes que pueden ser atribuidas a la contaminación del aire cada año. Pero al menos a corto plazo, el planeta comenzaría a calentarse a medida que se disipa el efecto de enfriamiento de la contaminación por aerosoles.

Afortunadamente, hay una forma de salir de este aprieto. “Es por eso que es particularmente importante reducir las emisiones de metano en los próximos 10 años”, dice Piers Forster, profesor de cambio climático físico de la Universidad de Leeds y autor principal del informe del IPCC.

El metano es un gas de sobrecalentamiento; su impacto climático a corto plazo es 80 veces el del dióxido de carbono, y su aumento se ha vinculado con el incremento del gas natural y la ganadería. Eso significa que el calentamiento debido a la disminución de aerosoles podría compensarse con una reducción rápida, amplia y sostenida de las emisiones de metano.

Dilemas climáticos como este son más comunes de lo que piensa. Por ejemplo, los árboles: plantarlos parece ser una solución bastante sencilla para reducir el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera, sin embargo, depende de en qué lugar del planeta decida plantar los árboles. En latitudes más altas, como en la Siberia rusa o la tundra canadiense, los árboles no solo tienen un efecto de enfriamiento mediante la reducción del CO₂, sino que también tienen un efecto de calentamiento a través de la absorción de la luz solar.

El lugar ideal para plantar bosques es cerca de los trópicos, exactamente donde están siendo destruidos rápidamente.

Reducir las emisiones de metano podría ser lo más cercano a evadir la cárcel a corto plazo en torno al clima. Bloomberg Green ha pasado los últimos meses informando sobre grandes fugas de metano en todo el mundo. Si bien la mayoría de estas fugas proviene de infraestructura de combustibles fósiles, una gran cantidad de ellas se encuentra en países como Rusia o Turkmenistán, donde los Gobiernos no muestran mucha tendencia a ayudar a combatir el cambio climático como muchos otros.

De manera similar, abordar las emisiones de metano de las vacas no es un problema trivial. Científicos, startups y grandes productores de carne están probando métodos desde cambiar su alimentación hasta hacer que usen mascarillas. Las soluciones no son baratas y tampoco eliminan todo el metano que producen las vacas.

Lo bueno de todo esto: los 1,5 °C son un objetivo político, informado por el trabajo de científicos, pero finalmente establecido por los Gobiernos. Ed Hawkins, profesor de ciencia climática de la Universidad de Reading y autor del IPCC, desaconsejó proyectar el apremio de la ciencia en un objetivo numérico rígido. Hay mucha más flexibilidad que eso.

“Cada parte del calentamiento importa”, dijo Hawkins.

