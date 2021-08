Marta Sánchez se pronuncia por primera vez sobre la mayoría de su hija, Paula

01-01-1970 Marta Sánchez en una imagen de archivo de Europa Press. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 9 (CHANCE)



El mes de agosto arrancaba para Marta Sánchez con una gran celebración. Su hija, Paula Cabanas alcanzaba la mayoría de edad y la cantante sorprendió con una emotiva felicitación, en forma de vídeo, en la que deseaba a su única hija un largo camino de experiencias y viajes en el que supiera andar con sabiduría.



Siete días después de una fecha tan señalada, Marta se pronuncia por primera vez sobre el rumbo que va a tomar su hija ahora que su rostro ha sido despixelado. "Colgué un video muy bonito en su 18 cumpleaños hace unos días y lo colgó también una revista, bueno varias, todas yo creo y había muchos comentarios en instagram de los típicos que opinan antes de conocer y de saber pero no conocer a Paula, Paula es anti todo esto. cuando sus amigos en alguna ocasión le dicen ella es la hija de Marta Sánchez ella sale pitando".



Como ya han hecho los hijos de otros famosos, Paula Sánchez Cabanas opta por seguir siendo un rostro anónimo. Tal y como desvela su madre, es una joven "muy discreta, no le gusta nada comentar esto, quiere ser una más pero no una más 'hija de'", que se encuentra centrada en sus estudios "Está terminando el bachillerato que yo llamo, lo de la ESO y todo eso no me sale. Todavía no sabe muy bien".



La mayoría de edad de Paula llega en un excelente momento personal para Marta. La cantante, que comparte su vida con Federico León desde hace tres años, asegura estar "feliz y muy bien".