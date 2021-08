Los hermanos Mejía Godoy tildan de "régimen neoestalinista" al Gobierno de Ortega

En la imagen, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 9 ago (EFE).- Los cantautores nicaragüenses Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy tildaron este lunes de "régimen totalitario, neoestalinista y neohitleriano" al Gobierno que preside en Nicaragua el sandinista Daniel Ortega, de quien ahora son sus críticos tras haberlo apoyado durante la primera etapa revolucionaria (1979-1990).

En una declaración, los hermanos Mejía Godoy, que están viviendo fuera de Nicaragua por razones de seguridad, criticaron un decreto emitido por el Gobierno sandinista, que exige a otros Estados u organismos internacionales solicitar previamente su consentimiento si desean otorgar un premio o reconocimiento a un ciudadano de este país centroamericano.

"Ante el insólito decreto que ofende el derecho de pensar libremente, nos preguntamos: ¿hasta dónde llegará este régimen totalitario, neoestalinista, neohitleriano, que rebasando las predicciones de George Orwell, nos obliga a pedir permiso para recibir un premio internacional?", cuestionaron los cantautores.

RECHAZAN "FUNESTA Y RIDÍCULA LEY"

"Rechazamos esta funesta y ridícula ley que deja en claro lo siguiente: ante el repudio nacional e internacional, la dictadura quiere distraer la atención de cara a la infame persecución, encarcelamiento, asesinatos y exilio contra todos aquellos que disienten de su política criminal", continuaron.

Con el polémico decreto, "el Gobierno, Estado extranjero, organismo o institución internacional que deseen otorgar premio, condecoración o reconocimiento a una persona natural o jurídica nicaragüense, deberá solicitar previamente el consentimiento del Gobierno de Nicaragua por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que otorgue en términos de reciprocidad el correspondiente beneplácito".

Hasta ahora, el Poder Ejecutivo no ha explicado las razones del decreto que entró en vigor la semana pasada y que en uno de sus párrafos recuerda que el presidente de Nicaragua "podrá otorgar órdenes honoríficas y condecoraciones a ciudadanos nacionales o de otras nacionalidades".

El decreto fue emitido a tres meses de las elecciones generales, en las que Ortega, próximo a cumplir 76 años y en el poder desde 2007, buscará su quinto mandato de cinco años, cuarto de forma consecutiva y segundo junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

RECLAMAN DERECHO DE AUTOR POR SUS CANCIONES

En su declaración, los trovadores nicaragüenses también volvieron a reclamar al Gobierno por "la violación" a sus derechos de autor.

"Denunciamos a quienes en sus discursos se burlan públicamente de 'los imprescindibles' y sin embargo siguen abusando de nuestros cantos en sus manifestaciones y sobretodo en este nuevo contexto en la campaña para perpetuarse en el poder", expresaron.

"Pueden bloquear cualquier premio, cualquier presea internacional, pero ojo, nunca jamás podrán arrancar del corazón de nuestra gente, las más importantes medallas, el respeto y el cariño del pueblo a sus cantores. No nos callarán. No podrán callarnos ni ahora ni nunca", afirmaron los cantautores.

Los hermanos Mejía Godoy son autores, cada uno, de más de 200 canciones, la mayoría épicas y testimoniales sobre la insurrección que derrocó con las armas a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle el 19 de julio de 1979.

De Carlos Mejía Godoy son canciones como "Son tus perfúmenes mujer", "Quincho barrilete" o "Cristo de Palacagüina", que no solamente mostraron al mundo el canto nicaragüense, sino que también forman parte de la identidad local.