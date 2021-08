LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Lunes 9 de agosto de 2021

EEUU exigirá que todos sus militares estén vacunados contra el COVID

Aviones extintores reanudan vuelo en incendio en California

Senadores demócratas presentan plan de presupuestario en EEUU

Jueza en Florida falla que los cruceros sí pueden exigir prueba de vacunación

El Talibán toma otras dos capitales provinciales de Afganistán

Panamá suma a hospitales privados en vacunación contra COVID

Templo hindú saqueado es devuelto a su comunidad en Pakistán

Irán pide a Francia reactivar discusiones de acuerdo nuclear

Mozambique, con ayuda de Ruanda, recupera control de puerto tomado por rebeldes

PRIMERA PLANA

MUN-CLI ONU-REPORTE CLIMATICO

SIN PROCEDENCIA - El clima de la Tierra se está haciendo tan cálido que probablemente las temperaturas rebasarán en cuestión de una década el nivel que los líderes mundiales pretendían establecer como límite, según un reporte que Naciones Unidas describe como “un código rojo para la humanidad”. Por Seth Borenstein. 1.305 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-INFRAESTRUCTURA

WASHINGTON - A menudo esquivo, el centro político se mantiene estable en el Senado estadounidense mientras una coalición de senadores demócratas y republicanos ignora a los críticos para sacar adelante un paquete de infraestructura de un billón de dólares. Por Lisa Mascaro. 350 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN CORONAVIRUS-FRANCIA

PARÍS - Francia da un gran paso hacia un futuro post-pandémico luego de empezar a requerir que la gente muestre un código QR para demostrar que tiene un pase especial de coronavirus antes de ingresar a los restaurantes y cafeterías y de poder viajar por la nación europea. 350 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-MÉXICO: Presidente mexicano tiene previsto hablar con vicepresidenta de EEUU en medio de crisis de COVID-19.

-CORONAVIRUS-ROMANCES: La pandemia cambió, probablemente para siempre, la forma en que la gente busca pareja.

-CORONAVIRUS EEUU MILITARES: El Pentágono exigirá que todos los miembros de las fuerzas armadas estén vacunados.

-CORONAVIRUS-PANAMÁ: Panamá suma a hospitales privados en vacunación contra COVID

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

EUR-GEN EUROPA-NICARAGUA

BRUSELAS - Las elecciones que realizará Nicaragua en noviembre no serán libres ni democráticas ya que el gobierno del presidente Daniel Ortega ha detenido a una enorme cantidad de opositores, declara el comisionado de política exterior de la Unión Europea. 264 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN ARGENTINA-MALVINAS SOLDADOS

BUENOS AIRES - Un equipo internacional de forenses llega a las islas Malvinas para identificar los restos de soldados argentinos caídos en la guerra de 1982 contra Gran Bretaña que están enterrados en una tumba común, en el marco del proceso de identificación de excombatientes que hasta el momento ha logrado recuperar la identidad de 115. 575 palabras. ENVIADO.

CAR-GEN PUERTO RICO-MULTAS DE TRANSITO

SAN JUAN - La policía en Puerto Rico emitió un récord de 1.749 multas de tránsito a participantes de una marcha organizada por un entusiasta del motociclismo conocido como “Rey Charlie”. 200 palabras. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-GEN EEUU-INCENDIOS FORESTALES

SIN PROCEDENCIA — El humo denso que contenía los vientos y las temperaturas en la zona del incendio forestal más grande en la historia de California se disipa, lo que permite a los aviones extintores reincorporarse a la batalla para contener el enorme incendio Dixie. 300 palabras. Por Christopher Weber y Jonathan J. Cooper. AP foto. ENVIADO

AMN-ECO EEUU-PRESUPUESTO

WASHINGTON — Los demócratas del Senado dan a conocer un proyecto presupuestario que asigna 3,5 billones de dólares en gasto y exenciones fiscales destinados a fortalecer programas sociales y ambientales. Por Alan Fram. 380 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-GEN EEUU-CRUCEROS

MIAMI — Una jueza federal ha bloqueado temporalmente una ley de Florida que impide que las líneas de cruceros requieran a los pasajeros demostrar que están vacunados contra el COVID-19, señalando que la ley parece ser inconstitucional y probablemente no se sostendrá en los tribunales. 350 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-GEN NY-GOBERNADOR-ACOSO SEXUAL-DENUNCIANTE

ALBANY, Nueva York - Una asistente que acusó al gobernador de Nueva York de manosearla, dijo en su primera entrevista televisada que inicialmente tenía miedo de dar la cara porque le preocupaba que los “facilitadores” del funcionario la destruyeran si hablaba. Por Marina Villeneuve y Karen Matthews. 580 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-ECO EEUU EMPLEO

WASHINGTON - Las compañías estadounidenses anunciaron un récord de 10,1 millones de puestos de empleo disponibles en junio, otro indicio de que la economía se recupera aceleradamente de la crisis causada por la pandemia del coronavirus. Por Paul Wiseman. 200 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

MOR-GEN IRAN-FRANCIA

TEHERÁN — En su primera llamada telefónica con un mandatario de Occidente, el nuevo presidente de Irán, Ebrahim Raisi, pide a su homólogo francés Emmanuel Macron que le ayude a garantizar los “derechos” de Irán en las negociaciones para revivir el acuerdo nuclear. Por Nasser Karimi. 280 palabras. AP foto. ENVIADO

ASI-GEN AFGANISTAN

KABUL — El Talibán tomó el lunes otras dos capitales provinciales en Afganistán, impulsando la persistente ofensiva insurgente en momentos en que las tropas estadounidenses y de la OTAN completan su retirada del país. Por Rahim Faiez. 620 palabras. AP foto. ENVIADO

ASI-GEN PAKISTAN TEMPLO HINDU

MULTAN, Pakistán — Un templo hindú que fue dañado en medio de disturbios en el centro de Pakistán la semana pasada fue devuelto a su comunidad tras ser reparado. 200 palabras. AP foto. ENVIADO

AFR-GEN MOZAMBIQUE-REBELDES

JOHANNESBURGO — Mozambique, con ayuda de tropas de Ruanda, recuperó el control de un puerto estratégico que había sido tomado durante un año por extremistas islámicos. Por Andrew Meldrum y Tom Bowker. 200 palabras. AP foto. ENVIADO

EUR-GEN BIELORRUSIA-ELECCIONES-ANIVERSARIO

KIEV - El presidente autoritario de Bielorrusia rechaza que su gobierno hubiera emprendido una dura represión contra los disidentes luego de que su reelección el año pasado provocó una ola de protestas masivas durante un mes. El mandatario también promete que dejará el cargo “muy pronto”, pero no especificó cuándo. Por Yuras Karmanau. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-GRAN BRETAÑA BIELORRUSIA: Gran Bretaña endurece sanciones contra Bielorrusia.

EUR-GEN GRECIA-INCENDIOS FORESTALES

ATENAS - Bomberos y residentes luchan contra un enorme incendio forestal en la segunda isla más grande de Grecia por séptimo día, buscando salvar lo que pueden de las llamas que han diezmado vastas extensiones de bosques vírgenes, destruido hogares y negocios y hecho huir a miles de personas. Por Elena Becatoros. 340 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-FUT MESSI-PSG

PARÍS - En caso de que Lionel Messi se convierta en la estrella más reciente en sumarse al Paris Saint-Germain, el técnico Mauricio Pochettino deberá resolver de la mejor manera cuál sería su lugar en un ataque de elite. ¿Dónde colocar a su compatriota en un ataque que incluye al brasileño Neymar; al francés Kylian Mbappé, estrella de la Copa del Mundo; a Ángel Di María, ganador de la Copa América, y al certero delantero argentino Mauro Icardi? Por Jerome Pugmire. 489 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT BARCELONA-AGÜERO

BARCELONA - Las malas noticias continúan para el Barcelona después de la salida de Lionel Messi. El club anuncia que el debut de su nuevo delantero Sergio Agüero se postergará hasta mediados de octubre debido a una lesión de pantorrilla. 263 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-GEN BRASIL-SKATEBOARDING

SAO CAETANO DO SUL, Brasil - Bajo el apodo de Fadinha, o “Pequeña Hada”, Rayssa Leal, de 13 años, se convirtió en una sensación de la noche a la mañana tras ganar la medalla de plata en el debut de skateboarding en los Juegos Olímpicos. La medallista más joven en la historia de Brasil atrajo la atención generalizada en su país, con su ahora famoso “baile de hada”. Ahora, desde los vecindarios más adinerados de Brasil hasta sus favelas de clase trabajadora, la moda del skateboarding ha tomado fuerza. Por Mauricio Savarese y Tatiana Pollastri. 700 palabras. AP Foto.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-GEN ESTRENOS DE LA SEMANA

SIN PROCEDENCIA - Los estrenos de la semana incluyen nueva música de Lizzo y Ben Platt y una serie animada en Disney+ con héroes de Marvel en eventos reimaginados titulada “What If...?”. Una de las películas más agradables del año, “CODA”, se estrenará en cines y en Apple TV+ tras causar sensación en el Festival de Cine de Sundance en enero. Y Chance the Rapper estrenará su película de concierto “Magnificent Coloring World” en cines. Por The Associated Press. 1.000 palabras. AP Foto.

