Lentejuelas, brillo y aberturas de infarto: El glamour vuelve de la mano de Marta Sánchez, Giorgina y Paloma Cuevas

Teníamos ganas ya de que las alfombras rojas recuperasen esa solera pre-pandémica y la solemnidad que se quedó en el camino mucho antes de que el coronavirus irrumpiese en nuestras vidas poniéndolas paras arriba. La llegada de la vacuna no solo nos ha traído inmunidad sino que nos ha devuelto las lentejuelas, el brillo y las aberturas de infarto a las noches de gala.



Starlite celebró ayer su gala solidaria y entre los muchos rostros conocidos que no faltaron a la cita destacaron por el look escogido, entre otras cosas, tres grandes de nuestro panorama social. La empresaria Paloma Cuevas, la cantante Marta Sánchez y la influencer Giorgina Rodríguez sobresalieron por sus espectaculares vestidos.



Con un diseño muy naif y capa fluida en color blanco, Paloma Cuevas no defraudó. Como suele acostumbrar, la exmujer de Enrique Ponce siempre está impecable y cuida al máximo hasta el más mínimo detalle de su estilismo. Con la melena peinada hacia atrás con efecto mojado y maquillaje dolphin skin, solo se puede decir que Paloma lució sublime.



Más arriesgadas y acertadas en sus elecciones fueron Marta Sánchez y Giorgina Rodríguez. La cantante de 'Soy yo' dejó claro que sigue aquí y cada día más feliz. Muy favorecida, su diseño de lentejuelas color plata, escote cut out y corte sirena no pudo ser más adecuado para una noche en la costa del sol enmarcada en la Cantera Nagüeles.



En la misma línea estilística que Marta Sánchez, se movió Giorgina Rodríguez, quien también siguió los pasos del a cantante subiéndose al escenario, pero ese es otro cantar. La flamante esposa de Cristiano Ronaldo se decanto por el verde botella, con la esperanza de que ni su escote palabra de honor ni la 'infinity' abertura de la falda le juagaran una mala pasada. Afortunadamente no fue así, Giorgina, con el pelo recogido igual que Marta, salió muy airosa de su posado por esta alfombra roja que nos ha devuelto la ilusión en las noches de ensueño donde todo es ilusión.