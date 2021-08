La nueva "The Suicide Squad" enciende las alarmas con su tímido estreno en cines

Fotografía cedida por Warner Bros./DC Comics que muestra a la actriz Margot Robbie durante una escena de la película "The Suicide Squad". EFE/Cortesía Warner Bros./DC Comics

Los Ángeles (EE.UU.), 9 ago (EFE).- La nueva "The Suicide Squad" ha recaudado unos tímidos 26,5 millones de dólares en cines de EE.UU. y Canadá durante su fin de semana de estreno, unos números muy pobres que han encendido las alarmas de la falta de público en cines ante la expansión de la variante delta.

La película de DC Comics era una de las apuestas de Warner Bros. para el verano, pero la agresiva campaña de promoción y sus excelentes críticas no han sido suficientes para igualar estrenos recientes como "Black Widow" (80 millones), "F9" (70 millones) o las últimas "A Space Jam" y "Jungle Cruise" (30 millones).

Los cines de Norteamérica (que en la jerga agrupa a Canadá y EE.UU.) muestran un descenso de público progresivo tan solo dos meses después su esperada reapertura, que prometía devolverlos al pleno rendimiento.

"Creo que los aficionados al cine están regresado durante la noche del estreno y el fin de semana. Pero no estamos viendo a los espectadores casuales, aquellos que estaban interesados y habrían ido en un contexto prepandémico. En este momento, no están ahí", analizó en el diario Los Ángeles Times el director de distribución de Warner Bros., Jeff Goldstein.

La pobre recaudación de "The Suicide Squad" es un golpe para la Warner, que invirtió cerca de 200 millones de dólares en su rodaje y otros 100 en promoción.

Por comparar, en 2016 la anterior "Suicide Squad" sumó 133,7 millones en su estreno en EE.UU. y Canadá para cerrar con 745 millones en todo el mundo. Y eso a pesar de las nefastas críticas que recibió.

Otros analistas afirman que al miedo por la variante delta del coronavirus se une el hecho de que la mayoría de películas en cartelera también están disponibles en plataformas televisivas como HBO Max, un asunto que está generando tensiones en Hollywood.

El resto de la oferta en cartelera también registró resultados tímidos, con excepción de "Jungle Cruise", que en su segunda semana se mantuvo como segunda opción con 15,6 millones de dólares tras un estreno de más de 30.

"Old", protagonizada por el mexicano Gael García Bernal, repitió la tercera posición con 4,1 millones tras debutar en la primera plaza hace tres semanas.

El cuarto peldaño fue para "Black Widow", que hace cuatro semanas marcó el mejor estreno en EE.UU. desde 2019 con 80 millones de dólares, y durante su quinta semana sumó 4 millones en plena disputa legal entre su protagonista, Scarlett Johansson, y Disney.

Finalmente, "Stillwater" se conformó con la quinta plaza y 2,8 millones de dólares recaudados.