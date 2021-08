La apertura de fronteras centra la reunión del gabinete uruguayo este lunes

En la imagen, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 9 ago (EFE).- La apertura de fronteras, tras casi un año y medio de cierre por la covid-19, centrará el Consejo de Ministros convocado para este lunes por el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en la Torre Ejecutiva (sede del Gobierno).

Desde las 17.30 horas (20.30 GMT), el gabinete se reunirá para analizar una progresiva apertura de fronteras, considerando la mejora de las últimas semanas en las cifras de la pandemia y el alto nivel de vacunación en el país suramericano, y como una forma de reactivar el golpeado sector turístico.

Según informaron a Efe fuentes oficiales días atrás, el mandatario anunciará en conferencia de prensa la progresiva entrada de extranjeros en Uruguay.

La prensa local indica que los primeros en ingresar serían aquellos extranjeros con propiedades en Uruguay (fundamentalmente argentinos y brasileños) y, en semanas posteriores, se permitiría la entrada de no residentes con las dos dosis de vacuna contra la covid-19 y los 14 días posteriores preceptivos para considerar completa la inmunización.

Incluso se valora la posibilidad de un turismo de vacuna, algo que recientemente explicaron varios implicados a Efe, si bien se dejó claro que esto solo sucedería cuando toda la población uruguaya que quiere vacunarse -no es obligatorio en el país suramericano- lo haya hecho.

Actualmente, según el monitor web desarrollado por el Ministerio de Salud Pública (MSP), a las 10.28 horas de este lunes (13.28 GMT), 2.288.045 personas (un 64,58 % de la población) habían recibido las dos dosis y 308.296 ya tenían la primera de la estadounidense Pfizer, la china Coronavac o la anglo-sueca AstraZeneca.

El Gobierno uruguayo decretó el 17 de marzo de 2020 el cierre de las fronteras, si bien progresivamente fue habilitando el tránsito de uruguayos y residentes.

No obstante, en diciembre pasado y ante el aumento de casos, también se cortó la entrada de nacionales que tenían previsto regresar a casa por las fiestas navideñas.

Ya en enero de 2021, un nuevo decreto habilitó la entrada de, entre otros, extranjeros residentes en el país, tripulaciones de aeronaves y barcos, transportistas, diplomáticos acreditados, casos de reunificación familiar o por fines económicos, bajo expresa autorización del Ejecutivo.

Tras tres meses con altas cifras de contagios y muertes, desde julio comenzó a calmarse la situación y este fin de semana se registraron los dos primeros días consecutivos sin fallecimientos después de casi ocho meses con decesos diarios.

Desde el 13 de marzo de 2020, cuando se declaró la emergencia sanitaria, el país acumula 382.506 casos, de los que 1.636 son personas que están cursando la enfermedad, 31 de ellas ingresadas en centros de tratamientos intensivos (CTI). Además, se han contabilizado 5.986 fallecidos.