JJ.OO.- 30,5 millones de espectadores siguieron Tokyo 2020 a través de RTVE

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El 66,6% de la población española, 30.424.000 espectadores, han conectado con RTVE a través de televisión durante los Juegos Olímpicos de Tokio, unos números que se incrementan si se tienen en cuenta los datos de RTVE Play, la OTT de la Corporación, que ha impulsado la audiencia digital un 23,5% respecto a Río 2016.



De las 633 horas totales de emisión, La 1 ha ofrecido 242 con un promedio de 527.000 espectadores y un 15,5%, el mejor registro de unos Juegos Olímpicos desde Pekín 2008. La 1 crece 6,9 puntos respecto a su media anual en 2021 antes del inicio de los Juegos.



Teledeporte, con casi 391 horas de emisión, ha registrado una media de 182.000 espectadores y un 3,2%, que le han convertido en líder entre las televisiones temáticas y le ha hecho crecer 2,7 puntos respecto a su media anual anterior a Tokio.



Lo más visto ha sido la final de fútbol entre Brasil-España con un 42,3% y 4.194.000 (partido y prórroga), el mejor resultado histórico de un partido de fútbol de Juegos Olímpicos. Lo más visto en Teledeporte ha sido el partido de balonmano entre Francia y España de la selección femenina, con un 4,9% y 544.000 espectadores.



Los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 se cierran en RTVE.es con un total de 7,7 millones de visitantes únicos, un 23,5% más que en Río 2016, con una media diaria de 834.000 usuarios que han visto diariamente contenidos digitales de los Juegos en RTVE.



El crecimiento está impulsado por el lanzamiento en pruebas de RTVE Play, la nueva plataforma que sustituye al A la carta, y que ha alcanzado 4,7 millones de usuarios, de los que 3,8 millones se conectaron a alguna de las señales ofrecidas en directo. Durante estos días se han consumido 5,4 millones de horas de eventos en directo en RTVE Play, correspondientes a 27,6 millones de visualizaciones de directos. El evento más seguido en directo en las señales exclusivas de RTVE Play fue la final de fútbol España-Brasil, con 987.000 visualizaciones de 381.000 espectadores.



Los vídeos bajo demanda disponibles en RTVE Play registran 5,8 millones de reproducciones totales y más de un millón de horas totales visualizadas. Los deportes más vistos son atletismo (1,3 millones de reproducciones), gimnasia artística (756.000 visualizaciones) y baloncesto (583.000), aunque la prueba más vista on demand corresponde a la final de dificultad de la combinada masculina de escalada deportiva, en la que Alberto Ginés se llevó el oro olímpico, con más de 100.000 visualizaciones.



En RTVE Play y las cuentas en redes sociales de RTVE se han visualizado cerca de 87 millones de vídeos (directo y on demand) durante los Juegos Olímpicos.



En YouTube se acumulan casi 11 millones de visualizaciones de vídeos de Tokio y el más visto hasta la fecha es el resumen del partido España- Costa Marfil de fútbol, con más de 681.000 reproducciones, seguido de las palabras de Ana Peleteiro a Ray Zapata ("No somos de color, somos negros"), que acumula cerca de 650.000 visualizaciones.