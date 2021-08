Independiete gana el clásico ante Racing y queda líder en solitario

El 'Rojo' alcanzó los once puntos para quedar como el único invicto del certamen y con una unidad de ventaja sobre Lanús, Newell's Old Boys y Colón de Santa Fe. EFE/ Raúl Martínez POOL/Archivo

Buenos Aires, 8 ago (EFE).- Independiente se impuso por 1-0 ante Racing en una nueva edición del clásico de Avellaneda y quedó como único líder del Torneo de la Liga Profesional del Fútbol argentino.

El 'Rojo' alcanzó los once puntos para quedar como el único invicto del certamen y con una unidad de ventaja sobre Lanús, Newell's Old Boys y Colón de Santa Fe.

Boca Juniors rescató un empate 1-1 con Argentinos Juniors como local, River Plate cayó por 2-1 ante Godoy Cruz en su visita a Mendoza y San Lorenzo sufrió una dura derrota por 4-0 ante Unión, en Santa Fe.

INDEPENDIENTE FESTEJÓ EN EL CLÁSICO ANTE RACING

Independiente se repuso de la inesperada eliminación en Copa Argentina del último miércoles ante Tigre, y con su victoria por 1-0 ante Racing en el clásico de Avellaneda quedó como único líder del certamen.

Un solitario gol de Silvio Romero en una lluviosa noche de Avellaneda le permitió a los dirigidos por Julio César Falcioni tener una gran alegría que lo deja además como el único invicto del certamen tras disputarse apenas cinco jornadas.

De esta manera, el 'Rojo' se ilusiona con la posibilidad de volver a disputar un título local que se le niega desde 2002, con una cosecha muy magra desde entonces con tres coronas internacionales: las Copas Sudamericanas 2010 y 2017 más la Suruga Bank 2018.

BOCA APENAS EMPATÓ CON ARGENTINOS EN LA BOMBONERA

Con un preocupante registro de un triunfo en las últimas quince presentaciones, Boca Juniors sigue deambulando por la zona baja de la clasificación tras empatar 1-1 con Argentinos Juniors como local en la Bombonera.

Si bien pudo cortar la serie de 599 minutos sin poder convertir -la más extensa de su historia- con un tanto del colombiano Edwin Cardona- sus cuatro empates y una derrota lo deja al 'Xeneize' en la 22º posición sobre 26 participantes del campeonato.

Esta situación diluye la gran alegría del miércoles pasado cuando eliminó a River Plate por penaltis en los octavos de final de la Copa Argentina.

RIVER PLATE CAYÓ ANTE GODOY CRUZ A LA ESPERA DE ATLÉTICO MINEIRO

Luego de haber sido eliminado por Boca Juniors en la Copa Argentina, River Plate cerró una semana para el olvido al caer por 2-1 ante Godoy Cruz en Medoza con un equipo con mayoría de relevos.

Si bien Marcelo Gallardo preservó a los titulares para el inicio de la serie de octavos de final de Copa Libertadores frente al Atlético Mineiro, esta nueva caída ante los mendocinos no permite llegar al duelo frente a los brasileños con confianza.

Martín Ojeda convirtió los dos goles del vencedor -uno de penalti-, mientras que Julián Álvarez anotó el único tanto del 'Millonario'.

SAN LORENZO CEDIÓ EL INVICTO CON GOLEADA INCLUIDA

El San Lorenzo de Paolo Montero cayó por 4-0 frente a Unión, en Santa Fe, y no sólo perdió su imbatibilidad sino también la posibilidad de continuar en lo más alto de la clasificación.

Federico Gattoni, en contra de su valla, Fernando Márquez, Lucas Esquivel y Cristian Insaurralde marcaron los tantos del vencedor, que logró su primera victoria del certamen.

El técnico uruguayo asumió ser “el culpable” de la estruendosa caída del 'Ciclón', que había llegado a este compromiso con dos victorias, dos empates y una portería que había cedido apenas dos tantos.