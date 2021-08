Grecia.- El primer ministro griego pide perdón y promete que los responsables de los incendios rendirán cuentas

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha pedido disculpas este lunes por cualquier falló que las autoridades hayan podido cometer en los últimos siete días durante las labores de extinción y ha prometido que los responsables serán llevados ante la Justicia.



"Entiendo completamente el dolor de nuestros conciudadanos, que han visto cómo se quemaban sus casas o su propiedades", ha dicho el primer ministro Mitsotakis en un mensaje televisado en el que ha vuelto a recalcar, como hiciera en día anteriores, que la prioridad del Gobierno durante esta tragedia es "salvar vidas".



"Los últimos días han sido de los más difíciles para nuestro país desde hace décadas. Dimos, y seguimos dando, batalla con todas nuestras fuerzas, pero nos enfrentamos a un desastre natural sin precedentes (...). Con incendios que, debido al calor y a los muchos meses de sequía, ahora son muy difíciles de extinguir", ha explicado.



Aunque Mitsotakis ha matizado que no se trata de "una excusa", ha apuntado hacia la "crisis climática" de la intensidad y de la duración de estos incendios y lamenta que pese haber "hecho todo lo humanamente posible", en muchas ocasiones "no ha parecido ser suficiente en la desigual batalla con la naturaleza".



Mitsotakis ha subrayado que los responsables de los fallos durante la extinción de estos incendios serán identificados y que por ello deberán rendir cuentas. A su vez, como ya hiciera en intervenciones anteriores, ha prometido a los ciudadanos que han perdido sus hogares y sus propiedades que serán recompensados.



"Se identificarán los fallos y las responsabilidades se asignarán cuando y donde sea necesario. (...) El primer tema fue y sigue siendo la protección de la vida humana, por eso el relato de esta experiencia debe incluir no solo lo que se perdió, sino también lo que se salvó de unos incendios que no tiene precedente", ha expresado.



Hasta el momento, según el último balance facilitado por el propio jefe de Gobierno griego, las autoridades han llevado a cabo un total de 63 evacuaciones y ha confirmado 586 incendios en todo el país, agravados por la inusitada ola de calor que ha provocado temperaturas de más de 40 grados en algunas zonas.