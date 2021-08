Gianmarco se despacha a gusto. Pone a parir a Omar Sánchez y a Alejandro Albalá

09-08-2021 Gianmarco Onestini en una imagen de archivo de Europa Press.. MADRID, 9 (CHANCE) Sin pelos en la lengua se ha mostrado Gianmarco Onestini durante su intervención esta mañana en 'El programa del verano'. Con la resaca de 'Supervivientes' ya reposada y algunos Kilos de más, el italiano ha dejado claro quiénes son sus objetivos ahora que han vuelto de Honduras: Omar Sánchez y Alejandro Albalá. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



"Omar es una persona mala. Estaba súper amigo de Melyssa, Olga y Lara y en cuanto ha podido las ha traicionado con los amuletos por un desayuno" ha señalado Gianmarco del prometido de Anabel Pantoja. "Alejandro me ha intentado aislar. Esto es ser malo" ha despachado acerca de Alejandro, sobre el que también ha añadido "Una persona que no juega de manera limpiar como ha hecho él*. Me ha intentado poner en contra de todas las chicas. Siempre iba por detrás, a la espalda, nunca a la cara. De mi parte nunca ha habido un interés de machacar". El concursante de reality ha recordado que sufrió bullying cuando era pequeño y lo que ha pasado en la isla con él y Olga Moreno no se puede equiparar con esa situación "He pasado un bullying terrible. Era un niño obeso y me han hecho cosas terribles. No se puede comparar esto con lo que ha pasado en la isla".



Tan a gusto se ha quedado Gianmarco que ya puede iniciar sus vacaciones sin el peso de haber dejado cosas en el tintero. Con la libido que perdió en la isla recuperada, "No he tenido carpeta porque tenía cero libido" ha aclarado en el programa, y "abierto al amor", Gianmarco planea irse a Ibiza donde, casual y actualmente, se encuentran su ex Adara Molinero y el ex de esta, Rodri Fuertes. El menú de verano está servido con estos tres jugosos y sustanciosos ingredientes en la isla blanca.