Fútbol/Selección.- Ceballos: "Esta generación va a ganar Eurocopas y Mundiales"

09-08-2021 Un grupo de personas recibe a la selección española de fútbol masculino tras su llegada de los Juegos de Tokyo 2020, a 9 de agosto de 2021, en Madrid, (España). Jugadores y cuerpo técnico han aterrizado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para asistir a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde serán recibidos en un acto de agradecimiento y bienvenida por parte del fútbol español en su conjunto. La selección española de fútbol masculino, logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokyo. Este galardón constituye la tercera medalla de plata olímpica en la historia del equipo. DEPORTES Ricardo Rubio - Europa Press



Vallejo: "Cerramos el círculo, pero lo que hemos vivido va a ser inolvidable"



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El capitán de la selección española olímpica de fútbol, Dani Ceballos, ha destacado "la educación y el compañerismo" que reinan en el vestuario, "más que en ningún otro" que haya conocido, y se ha mostrado convencido de que este grupo "va a ganar Eurocopas y Mundiales".



"Tuve la mala suerte de jugar tan solo 40 minutos en el torneo. A partir de ahí, mi rol era otro, apoyar a este grupo y a este cuerpo técnico. Justo después de perder la final, cuando ves a unos compañeros rotos, que han luchado durante cuarenta y tantos días por el oro, hay un vacío tan grande que es imposible de llenar. Les dije que estuvieran tranquilos, porque esta generación va a ganar Eurocopas y Mundiales", señaló en el acto de homenaje que ha recibido la selección en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.



El centrocampista del Real Madrid recalcó la grandeza de los componentes de la selección. "Ha sido una pena que no hayamos ganado la final, pero me quedo con el grupo humano que hay. En ningún vestuario en el que he estado antes he encontrado tanta educación y tanto compañerismo como en este", afirmó.



Su compañero en el club blanco, Jesús Vallejo, también coincidió en esta idea. "Esto ha sido una pasada, hemos vivido momentos increíbles con los compañeros, ha sido maravilloso. Les he dicho que ojalá que no perdamos la relación, que mantengamos ese grupo de Whatsapp y que, cuando estemos todos jubilados del fútbol, nos juntemos para recordar estos momentos. Para muchos es cerrar el círculo de las categorías inferiores, y ahora tenemos que pelear por la absoluta. Lo que hemos vivido aquí va a ser algo inolvidable", subrayó.



Por su parte, Mikel Merino recordó que este éxito "viene de atrás". "La cantera del fútbol español ha estado consiguiendo éxitos durante muchos años. Yo soy fiel reflejo de mi padre, que antes que yo cumplió mi sueño de ser futbolista. Queremos seguir dando continuidad a lo que han hecho las generaciones anteriores, con mucho orgullo, mucho respeto y mucha humildad para seguir trabajando y seguir haciendo grande al fútbol español", dijo el jugador de la Real Sociedad.



Por último, el también madridista Marco Asensio confesó lo "enriquecedora" que ha sido la experiencia. "Ha sido muy enriquecedor para todos, porque no hemos ido como futbolistas, sino como deportistas. Compartir vivencias con el resto de deportistas ha sido algo muy grande. Ha habido momentos de debilidad, otros que nos han hecho más fuertes, partidos con sabor épico que engrandecen todo lo que hemos hecho. Todos hemos sido una gran familia, y eso es lo que vamos a valorar con los años y lo que nos vamos a llevar", concluyó.