Fútbol.- El Liverpool se impone 3-1 a Osasuna en el partido homenaje a Michael Robinson

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Liverpool inglés se impuso de forma clara a Osasuna por 3-1 en un amistoso disputado en Anfield este lunes y que sirvió para recordar la figura del fallecido Michael Robinson, futbolista inglés que jugó en ambos conjuntos.



En un estadio abarrotado para cantar su mítico 'You'll never walk alone' y que ovacionó con estruendo la figura del exdelantero 'red' y 'rojillo' durante el minuto de silencio, los de Juergen Klopp demostraron su mayor potencial en los primeros 45 minutos ante los de Jagoba Arrasate, que lucieron para la ocasión una camiseta conmemorativa en cuyo pecho se podía leer la inscripción 'Anfield. Michael Robinson Tribute. Liverpool F. C. Vs C. A. Osasuna. 09/08/2021'.



El japonés Minamino, con un disparo que tropezó en Jesús Areso, adelantó a los locales, y apenas siente minutos después, Roberto Firmino hizo el 2-0 al rematar un buen centro desde la izquierda. Antes del descanso, los 'reds' hicieron el tercero por medio de nuevo del delantero brasileño, mientras que Osasuna, donde Sergio Herrera evitó una goleada mayor, anotó su tanto en el 70 a través de Kike García.