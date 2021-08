Fuente AP: Hornets extiende contrato del coach Borrego

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Los Hornets de Charlotte acordaron una extensión de contrato multianual con el coach James Borrego, de acuerdo con una persona con conocimiento de la situación.

Se espera que Borrego firme el acuerdo el lunes, indicó la persona, que habló con The Associated Press a condición de mantener el anonimato debido a que el equipo no ha anunciado la extensión contractual.

Borrego tiene marca de 95-124 en tres temporadas con los Hornets, pero ha dado al dueño del equipo, Michael Jordan, la confianza suficiente de que las cosas van en la dirección correcta. Los Hornets terminaron la temporada pasada con un récord de 33-39 y perdieron ante los Pacers de Indiana el partido por un pase a playoffs.

Charlotte no ha avanzado a la postemporada desde la campaña 2015-16 y no ha ganado una serie de playoffs en sus últimas 19 temporadas.

Los Hornets tratan de rearmar el equipo en torno al base LaMelo Ball, el Novato del Año de la NBA 2021, al escolta experimentado Gordon Hayward y al base Terry Rozier.

El equipo obtuvo en un canje al pívot Mason Plumlee en este periodo entre temporadas, firmó a los agentes libres Kelly Oubre Jr e Ish Smith y seleccionó a James Bouknight y Kai Jones en la primera ronda del draft.