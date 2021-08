Fórmula 1.- Mattia Binotto: "Espero ver a Carlos Sainz aún mejor en los próximos meses"

19-12-2020 Charles Leclerc, Mattia Binotto y Carlos Sainz DEPORTES FERRARI



El director de la escudería Ferrari, Mattia Binotto, alabó una vez más al monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz, "la mejor pareja de la parrilla" del Mundial de Fórmula 1 y elogió el rendimiento del madrileño, al que espera "ver aún mejor en los próximos meses".



"Charles (Leclerc) sigue mejorando y aún no ha alcanzado su mejor nivel y si eliminas los dos Grandes Premios donde abandonó sin que él sea responsable (rotura en Mónaco y accidente en Hungría), se puede medir mejor su potencial. En cuanto a Carlos, se integró rápidamente en la fábrica, con su compañero e ingenieros, y espero verle aún mejor en los próximos meses", advirtió Binotto en un encuentro con prensa recogido por 'lequipe.fr'.



El italiano, que cree que tienen "a la mejor pareja de la parrilla" y con lo "prometedor de que ambos son jóvenes", recordó que cuando ficharon al madrileño habían "estudiado detenidamente sus estadísticas". "Sabíamos que era muy consistente en carrera y no hemos olvidado que en su primera temporada en Toro Rosso estuvo a la altura de Verstappen", remarcó.



"Todo esto demuestra que hicimos la elección correcta, aunque creo que todavía puede mejorar, que tiene un buen margen de mejora. Todavía hay mucho que esperar de ambos", añadió el director de la 'Scuderia'.



Este no olvida que el 2020 fue "terrible, el peor año para Ferrari en los últimos 40 años" y que la nueva normativa les ha impedido "revertir los fallos" de sus monoplazas, sobre todo su "enorme déficit de velocidad punta en recta". "Y, sin embargo, hemos sumado más de 80 puntos más que el año pasado en la mitad del campeonato", celebró.



"Si miramos los tiempos de vuelta, y en particular la calificación que revela el rendimiento puro, estábamos a 1.4 de la 'pole' y esta temporada volvemos a 0.7, por lo que estamos cerrando la brecha y eso es alentador", apunto el 'Team Principal' de Ferrari, que no esconde que el "principal objetivo sigue siendo 2022" y que por ello todos los "gastos principales se concentran" en el próximo año.