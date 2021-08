Fondo de Víctimas de Epstein paga US$120M en compensaciones

A protest group holds up signs of Jeffrey Epstein in front of the Federal courthouse in New York on July 8, 2019.

(Bloomberg) -- El fondo para compensar a las víctimas de Jeffrey Epstein concluyó su proceso de solicitudes luego de otorgar más de US$120 millones, dijo su administrador.

El anuncio del lunes se produce un día antes del segundo aniversario de la muerte de Epstein en una cárcel de Nueva York mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual. La administradora del fondo, Jordana Feldman, dijo que se buscó aprobar las compensaciones finales antes de esa fecha.

“Me impresionó continuamente la resistencia y el coraje de las víctimas que pusieron su fe y confianza en este proceso”, dijo Feldman en un comunicado .

Aproximadamente 92% de las 150 reclamantes elegibles aceptaron sus ofertas de compensación, dijo Feldman. El número de solicitudes presentados al programa, alrededor de 225, superó con creces las expectativas originales de alrededor de 100, según Feldman.

El fondo se abrió en junio de 2020 después de discutir sobre la privacidad, la responsabilidad legal y otros problemas entre la finca y las Islas Vírgenes de EE.UU., donde Epstein era dueño de una propiedad y se llevó a muchas de las niñas de las que fue acusado de agredir. Tras su muerte, los albaceas valoraron el patrimonio del financiero en más de US$600 millones.

El programa fue diseñado por Feldman, Kenneth Feinberg y Camille Biros. Anteriormente, Feinberg y Feldman supervisaron el fondo de compensación para las personas muertas en los ataques terroristas de septiembre de 2001. Él y Biros diseñaron y administraron también un fondo para solicitudes de abuso sexual contra la Iglesia Católica.

Nota Original:Jeffrey Epstein Victims Fund Paid Out More Than $120 Million (2)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.