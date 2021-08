Flamengo confía en vencer al Olimpia a domicilio, pese a goleada en la Liga

El entrenador de Olimpia Sergio Orteman. EFE/Ricardo Rimoli POOL/Archivo

Río de Janeiro, 9 ago (EFE).- El Flamengo confía en vencer el miércoles en Asunción al Olimpia paraguayo en la ida por cuartos de final de la Copa Libertadores, pese a la goleada por 0-4 que le propinó la víspera el Internacional por la Liga brasileña y a que tiene en duda la participación del delantero Pedro.

El técnico del vigente campeón brasileño, Renato Gaucho, está confiado y no considera que la primera derrota sufrida desde que asumió como entrenador sea un riesgo para el 'Mengao', que en el último mes, solo había sumado victorias en los torneos brasileños y en el continental, hasta ayer.

El club carioca se entrenó en la tarde de hoy en el Nido del Urubú, el centro de prácticas del Flamengo, y viajará a Asunción en la tarde del martes al término de la última sesión de trabajo que tendrá en Río antes de embarcar a la capital paraguaya.

Renato Gaúcho analiza cómo fortalecer la defensa, ya que Gustavo Henrique y Leo Pereira dejaron mucho que desear el domingo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, y porque no podrá contar con Rodrigo Caio, que aún se recupera de una lesión en la rodilla.

También tendrá que hacer ajustes en la estrategia de ataque tras la actuación de Everton Riveiro y el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, que el domingo quisieron ser protagonistas en la ofensiva descuidando la marca.

Pedro puede ser parte de ese ajuste, pero el delantero está bajo observación de los médicos y es duda para el encuentro del miércoles por una lesión que sufrió en el tobillo en el partido con el Colorado.

Los que sí están prácticamente descartados para el encuentro en Asunción son el lateral René y el volante paraguayo Robert Piris da Motta, que todavía están en proceso de recuperación de sus lesiones.

Renato Gaúcho, además, deberá poner a raya a Gabriel Barbosa, cuyas protestas le costaron la expulsión en el encuentro con el Internacional, un lujo que Flamengo no puede darse en cuartos de final con su principal artillero.

Así las cosas, la posible titular para el encuentro con Olimpia deberá tener a Diego Alves; Mauricio Isla, Gustavo Henrique, Leo Pereira, Filipe Luis; Willian Arão, Diego, Giorgian de Arrascaeta, Everton Ribeiro; Bruno Henrique y Gabriel Barbosa 'Gabigol'.

El partido de vuelta, donde se definirá el equipo que pasará a la semifinal del torneo, se jugará con público (solo con el 10 % de la capacidad por la pandemia) el próximo 18 de agosto en el estadio Mané Garrincha de Brasilia.