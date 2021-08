Fabiola Martínez revela qué le ha dicho Bertín Osborne de su entrevista en televisión

01-01-1970 CONCIERTO DE BERTIN OSBORNE EN EL TEATRO CALDERÓN DE MADRID. MADRID, 9 (CHANCE) Tras su entrevista más esperada en televisión, Fabiola Martínez deja claro que es una mujer feliz y orgullosa del momento personal que está viviendo tras poner punto y final a su matrimonio con Bertín Osborne con el que sigue manteniendo una maravillosa relación por el bien de sus hijos Carlos y Kike.Reconociendo que ahora está mostrando su faceta más real y personal, Fabiola explica: "Esta versión es un poco más relajada, esa es la historia. Quizás antes cuidaba más lo que decía, bueno siempre lo hago, pero pensaba más en cómo podría afectar al resto y ahora no es que no me preocupe, me preocupo por el resto también, pero como mi vida ya es solamente mía y de mis hijos obviamente no tengo que estar preocupándome por cómo lo pueden encajar". A pesar de las muchas muestras de apoyo que ha recibido por parte de amigos e incluso familiares del padre de sus hijos, Fabiola comenta que también ha habido algunas críticas: "Nunca llueve a gusto de todos, no lo digo porque la familia me haya dicho nada, al contrario, he recibido muchos mensajes de apoyo, pero de personas que no me conozcen, eso siempre hay, con eso se vive".Reconociendo que sí que Bertín le escribió antes de sentarse en el plató de 'Sábado Deluxe', la venezolana explica qué es lo que le puso en ese comentado mensaje: "Fue antes del programa pero no me dijo 'qué huevos' en plan mal, sino, qué valiente que vas allí al paredón". Siempre intentando ser discreta y correcta con las hijas mayores de Bertín con la que siempre ha compartido una maravillosa amistad, Fabiola prefiere no hablar de la sorprendente separación de Eugenia: "A todos nos ha dejado... pero como todo, llevamos un veranito que madre mía. No sé, no he hablado con ella". EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 9 (CHANCE)



Tras su entrevista más esperada en televisión, Fabiola Martínez deja claro que es una mujer feliz y orgullosa del momento personal que está viviendo tras poner punto y final a su matrimonio con Bertín Osborne con el que sigue manteniendo una maravillosa relación por el bien de sus hijos Carlos y Kike.Reconociendo que ahora está mostrando su faceta más real y personal, Fabiola explica: "Esta versión es un poco más relajada, esa es la historia. Quizás antes cuidaba más lo que decía, bueno siempre lo hago, pero pensaba más en cómo podría afectar al resto y ahora no es que no me preocupe, me preocupo por el resto también, pero como mi vida ya es solamente mía y de mis hijos obviamente no tengo que estar preocupándome por cómo lo pueden encajar". A pesar de las muchas muestras de apoyo que ha recibido por parte de amigos e incluso familiares del padre de sus hijos, Fabiola comenta que también ha habido algunas críticas: "Nunca llueve a gusto de todos, no lo digo porque la familia me haya dicho nada, al contrario, he recibido muchos mensajes de apoyo, pero de personas que no me conozcen, eso siempre hay, con eso se vive".Reconociendo que sí que Bertín le escribió antes de sentarse en el plató de 'Sábado Deluxe', la venezolana explica qué es lo que le puso en ese comentado mensaje: "Fue antes del programa pero no me dijo 'qué huevos' en plan mal, sino, qué valiente que vas allí al paredón". Siempre intentando ser discreta y correcta con las hijas mayores de Bertín con la que siempre ha compartido una maravillosa amistad, Fabiola prefiere no hablar de la sorprendente separación de Eugenia: "A todos nos ha dejado... pero como todo, llevamos un veranito que madre mía. No sé, no he hablado con ella".