Expertos mejoran su capacitación sobre innovaciones en cáncer

Vista de un laboratorio donde se está llevando a cabo una investigación para el cáncer. EFE/Andreu Dalmau/Archivo

Ciudad de México, 9 ago (EFE).- Oncólogos y hematólogos mexicanos reciben este mes capacitación sobre las terapias más innovadoras y los tratamientos de soporte disponibles para los enfermos con cáncer durante sendos foros virtuales dirigidos a expertos.

"El objetivo es poner a disposición de los especialistas que tratan el cáncer la última información disponible al respecto", indicó Max Saráchaga, director médico de Amgen México.

Los eventos ENFOQUE y Foro Hemato-Oncológico que se llevan a cabo hasta el 26 de agosto congregarán de manera virtual a cerca de 800 oncólogos y hematólogos que tendrán contacto con profesionales nacionales e internacionales que hablarán de las principales innovaciones oncológicas.

Saráchaga explicó que el cáncer es la tercera causa de muerte a nivel mundial, al igual que en México, y tan solo en 2020 cerca de 100.000 personas murieron en el mundo a causa de esta enfermedad.

Entre los tipos de cáncer más mortales están el de mama, colorrectal, próstata y pulmón.

"Es un problema que no es menor y solo crecerá en el futuro, porque si bien vemos cáncer en niños y jóvenes, con la edad existe un mayor riesgo de desarrollarlo, entonces en el futuro será un problema más importante del que tenemos hoy", apuntó el experto.

INNOVACIÓN Y TERAPIAS DE SOPORTE

Aunque actualmente la mayoría de los cánceres cuentan con tratamientos que ayudan a prolongar la vida y, en algunos casos, incluso pueden curarse, lo cierto es que también suelen conllevar efectos secundarios que merman la calidad de vida de los pacientes.

Saráchaga explicó que los tratamientos para el cáncer tienen tres principales consecuencias: anemia, disminución de glóbulos blancos y la reducción de las plaquetas.

"El tratamiento del cáncer no es sencillo y ocasiona problemas a los pacientes que hay que ir resolviendo", apuntó.

Para ello, detalló, existen algunos tratamientos denominados terapias de soporte, los cuales son capaces de ayudar al paciente a sobrellevar las consecuencias de los tratamientos.

"Nuestro objetivo es que los médicos mexicanos conozcan los últimos avances en tratamientos de diferentes cánceres así como las terapias de soporte que existen para que el paciente transite con menos problemas durante el manejo de su enfermedad", puntualizó Saráchaga.

Asimismo, señaló que durante el evento se dará a conocer el nuevo dispositivo conocido como OBI, el cual sirve para que el paciente pueda administrarse a sí mismo un medicamentos que estimula la producción de glóbulos blancos tras la quimioterapia.

"Es muy cómodo porque así el paciente no tiene que regresar al hospital al día siguiente de su tratamiento", afirmó.

De igual forma se abordarán las innovaciones para el mieloma múltiple y cáncer colorrectal.

Saráchaga recordó la importancia de promover la capacitación de los especialistas porque todavía hay un número insuficiente de oncólogos y hematólogos no solo en México sino a nivel mundial.

"En general en el mundo no estamos preparados para atender el número de casos que ya supera los 30 millones en el mundo y tendremos que correr no solo en México sino en el resto de los países, particularmente para hacer diagnósticos oportunos", insistió.

Finalmente, destacó que la pandemia por coronavirus podría significar en el futuro un mayor reto para los especialistas pues tras la emergencia sanitaria se diagnosticarán cánceres que pudieron ser detectados oportunamente, por lo que el desafío será estar preparados para atender de la mejor manera esos nuevos casos.

"El objetivo siempre será curar al paciente y no solo mejorar su expectativa de vida, de ahí la importancia de la investigación y la capacitación médica", concluyó.