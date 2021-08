Estas han sido las 5 fotos de 𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 imperdibles en Instagram

𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 (@carolinacruzosorio) causó un gran éxito en su perfil de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 215.530 de interacciones entre sus fans.

Los posts más populares:





• ELLOS son y serán por siempre mi mejor terapia y decisión más Acertada 😍😍 Feliz día para todos, que se contagien de esta Alegría poderosa 🙏🏽🙏🏽





De lunes a viernes Salva tiene sus terapias para la tortícolis con @ft.heidi_pedraza y además 2 más en casa que le hacemos con Lucerito. El fin de semana aprovechamos para hacerle también terapias y gracias a DIOS y a una dedicación infinita, Salvador cada día maneja mejor su cabeza, neurológicamente está MÁS QUE PERFECTO y para aclarar algunas dudas, esto no tiene que ver ni con la edad y mucho menos con la fertilización in vitro, 1 de cada 4 niños sufre de tortícolis gestacional, así como 1 de cada 5 niños sufre de pujo. Es importante cuando vayamos a comentar o dar una opinión, saber de que hablamos y evitar que la ignorancia sobre ciertos temas, nos jueguen un mal rato. Salvador llegó para mostrarnos que los planes de DIOS en su tiempo son PERFECTOS 🙏🏽🙏🏽 Te Amamos Muñeco Hermoso.











• Esta es la semana mundial de la lactancia materna y es un tema que a veces se nos vuelve estresante, muchas mamás no tienen la producción que quisieran pero es muy cierto que los consejos de las amigas, la familia y expertos ayudan un montón. Afortunadamente mi experiencia con Salvador ha sido única, diferente a la de Mati porque cada hijo es un mundo aparte, mis mejores consejos esta vez han sido para la lactancia el ajonjolí y tener mucha paciencia y para la pañalitis la cremita Nistatina + Zinc Colmed y no la cambio por nada, repetiría cada momento y cada día que he vivido para llegar a mi presente. ¿Qué consejo le darías a una mamá? 💙 #Publicidad #Patrocinadopor #NistatinaZinc #Colmed #Antipañalitis





• ¡Hola a todos! Les cuento Que me dedique a limpiar todo mi hogar. Todos los días amanecía con alergia y el polvo me estaba desesperando. Quiero aprovechar para recomendarles este un producto que me ha ayudado a prevenir las alergias. Acar Klean, yo lo uso cada semana, cuando estoy arreglando mi casa, limpiando los muebles, los muñecos de los niños, en los colchones, tapetes y todos esos lugares donde pueden estar los ácaros. lo aplico, paso un trapito y listo todo realmente limpio. Les recomiendo antes de aplicarlo leer las indicaciones que encontraras en el producto. #Habitosparaunmundosinalergias #Publicidad

Carolina Cruz Osorio (Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, el 12 de junio de 1979) es una modelo, empresaria, periodista y presentadora colombiana.

En 1999, Carolina participó en Señorita Colombia, representando al Valle del Cauca donde ocupó el segundo lugar, siendo ganadora del título de Señorita Colombia Internacional o Virreina Nacional.

Después del concurso, continuó con trabajos de modelaje y reportería en El Noticiero del Espectáculo, para la programadora de Jorge Barón Televisión. En el 2000, se vinculó al Canal RCN, como conductora del show Comandos. Tras cinco años y luego de su participación en el reality show "Bailando por un sueño", el cual ganó, decidió no regresar a la presentación del magazín.

Posteriormente, creó su propia empresa, "Carolina Cruz Empresa Unipersonal" y "Carolina Cruz Joyerías y Accesorios". En 2007, presentó la tercera temporada del reality Cambio extremo. En agosto de 2018 se integró como presentadora al programa matutino Día a día de Caracol Televisión.