España.- El PP, sobre la nueva asignatura de matemática con sentido socioemocional: "Es una solemne bobada"

La vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, Ana Pastor, ha calificado de "solemne bobada" la asignatura de matemáticas con sentido emocional que prepara el Ministerio de Educación en el nuevo currículo de Primaria del Gobierno.



"La cosa tiene gracia, cuando alguien quiere hablar de algo imposible se dice que quiere lograr la cuadratura del círculo y a partir de ahora hablaremos del modelo socioemocional de las matemáticas", ha indicado Pastor en declaraciones a los medios de comunicación al inicio de la etapa del Camino de Santiago que realiza este lunes entre las localidades de Pasantes y Triacastela.



En opinión de la dirigente del PP, con esta propuesta parece que "alguien ha perdido el norte". "La cosa tiene gracia, en vez de estar preocupado para que las niñas y niños tengan una educación de calidad, que la EBAU sea nacional o que no haya fracaso escolar, nos encontramos con esas matemáticas, si lo hicieran a posta no lo harían peor", considera Pastor.



Por todo ello, la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular ha pedido al Gobierno que retire la propuesta. "Hay que reforzar el conocimiento de matemáticas pero en áreas como el álgebra, pero las bobadas a las españoles no les interesan", ha concluido.