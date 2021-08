El descenso en casos semanales genera optimismo frente a la pandemia en América

Trabajadores de Salud realizan pruebas de covid-19 hoy en Acapulco, estado de Guerrero (México). EFE/ David Guzmán

Redacción América, 9 ago (EFE).- En América, que registra 78.718.104 contagiados y 2.032.256 muertos por el coronavirus, hay un descenso en los casos semanales de la enfermedad desde finales de julio que genera una pequeña pero esperanzadora luz de optimismo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En su más reciente reporte, la OMS indicó que, aunque las cifras de enfermos y fallecidos son altas, hay optimismo por el ligero descenso de casos semanales registrado desde finales de julio en América y Europa, las dos regiones más golpeadas por la pandemia.

En el caso específico de América, la OMS explicó que la curva baja desde hace días o incluso semanas en algunos de los países con más casos absolutos, como Brasil, Argentina y Colombia, pero se mantiene estable o en ligera alza en otros como EE.UU.

REAPERTURA DE FRONTERAS

Como una prueba de que la situación puede empezar a mejorar en algunos países del continente, Canadá reabrió este lunes sus fronteras terrestres a ciudadanos estadounidenses que estén vacunados con la pauta completa y presenten una prueba negativa de la covid-19, tras 17 meses con los puestos fronterizos cerrados a todos los viajes considerados no esenciales.

Canadá también ha anunciado que a partir del 7 de septiembre la reapertura se ampliará a viajeros del resto del mundo con la pauta completa de las cuatro vacunas permitidas por el país: AstraZeneca, Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson.

Según datos de la universidad estadounidense Johns Hopkins, Canadá registra 1,44 millones de casos y más de 26.000 muertes por la covid-19.

EEUU AUMENTA EXIGENCIAS PARA VOLVER A LA NORMALIDAD

Para tratar de dar un paso más hacia el regreso a la normalidad, Estados Unidos, que tiene en la actualidad 35.916.486 de casos y 617.254 muertos por la enfermedad, exigirá vacunas tanto en las grandes empresas como a sus soldados.

De este modo, el secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, informó que el Pentágono ordenará a todos sus soldados en activo inmunizarse a partir de septiembre.

Austin adelantó que buscará la autorización del presidente, Joe Biden, para hacer obligatorias las vacunas "no más tarde de mediados de septiembre, o de forma inmediata con la aprobación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos, lo que ocurra primero".

Del mismo modo, las grandes empresas estadounidenses han empezado a exigir a sus trabajadores la vacuna, en algunos casos pasando del incentivo a la obligatoriedad en vista del repunte de casos que amenaza con obstaculizar su reapertura.

Los empleados públicos y trabajadores sanitarios de estados como Nueva York han sido los primeros en recibir requisitos de vacuna o pruebas semanales, y ahora esos mandatos llegan al sector privado, que ha evitado durante meses imponer medidas de este tipo.

Estos pasos fueron seguidos en Suramérica por el alcalde de Sao Paulo, Ricardo Nunes, quien decretó el fin de semana pasado la obligatoriedad de la vacuna para todos los funcionarios de la ciudad, la más poblada de Brasil y una de las más castigadas por la pandemia.

FLEXIBILIZAN RESTRICCIONES

En América Latina son varios los países que también preparan medidas para levantar las restricciones que impusieron en 2020 con el objetivo de evitar la propagación del coronavirus.

Así, por ejemplo, el Gobierno de Argentina alista una salida gradual a las restricciones todavía vigentes en el país para frenar la pandemia, que incluirá el regreso del público a eventos y la habilitación del turismo internacional.

El presidente Alberto Fernández señaló el sábado que "cuando se den las condiciones" se habilitará el turismo para personas que tengan el esquema completo de vacunación, empezando con los países de la región.

Fernández enfatizó en el descenso de casos que el país presenta desde hace dos meses, luego de una segunda ola que dejó cifras récord de contagiados y fallecimientos, por lo que lo anterior sumado al incremento de personas ya vacunadas, "permite avanzar con la presencialidad escolar" y con la realización de eventos públicos.

Asimismo, el Gobierno habilitará vuelos especiales "para acelerar el regreso de argentinos en el exterior", una medida que tendrá como eje los destinos en donde se encuentran la mayor cantidad de personas varadas.

En Centroamérica, el Gobierno de Costa Rica anunció igualmente una flexibilización de las medidas restrictivas, pero advirtió a la población que no caiga en una "falsa sensación de seguridad" por el avance del proceso de vacunación.

De este modo, desde este lunes los comercios podrán operar entre las 5.00 y las 22.00 horas, horario que se aplica también a la circulación de vehículos.

Se amplió el aforo de cines, teatros y lugares de culto a un máximo de 500 personas distanciadas a 1,8 metros; para los bares se mantiene el 25 % de ocupación y en los hoteles de más de 100 personas se incrementa al 75 %, mientras que se amplía hasta las 20.00 horas el permiso de estar en las playas.

CLASES PRESENCIALES SÍ O SÍ

En otra área como la educación, el Gobierno de México señaló que durante el próximo ciclo escolar, que comenzará a finales de agosto, habrá clases presenciales aunque el semáforo epidémico esté en color rojo (máximo riesgo).

Durante una reunión virtual con gobernadores y autoridades estatales, el subsecretario de Salud de México y estratega contra la pandemia, Hugo López-Gatell, explicó que el sector educativo será considerado como una actividad esencial y sin restricciones.

Explicó que las secretarías de Educación Pública y de Salud trabajan de forma coordinada para revisar la evidencia científica y técnica "sobre las mejores prácticas para garantizar el regreso seguro a clases presenciales y hasta el momento no existe demostración clara de que con la apertura de escuelas se registren grandes brotes de contagios".

México es el cuarto país del mundo con más muertes por covid-19, con 244.420 fallecidos, por detrás de Estados Unidos, Brasil e India, y es el decimoquinto en contagios, con 2.971.817 casos.