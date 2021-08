El agridulce momento de Bertín Osborne que empaña la boda de su hija Claudia con José Entrecanales

01-01-1970 Bertín Osborne en una imagen de archivo de Europa Press.. MADRID, 9 (CHANCE) Malos tiempos para el amor están siendo estos meses para la familia Osborne. Si en enero nos sorprendía la noticia de la separación de Bertín Osborne y Fabiola Martínez, en Julio lo hizo la de su hija Eugenia de Juan Melgarejo. Dos noticias que entristecen al cantante. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



Malos tiempos para el amor están siendo estos meses para la familia Osborne. Si en enero nos sorprendía la noticia de la separación de Bertín Osborne y Fabiola Martínez, en Julio lo hizo la de su hija Eugenia de Juan Melgarejo. Dos noticias que entristecen al cantante.



Bertín no oculta el pesar que le produce la separación de Eugenia: "yo adoro a Juanma. Esto me ha afectado mucho, la verdad", ha comentado. Como también le afecto su separación de Fabiola, tal y como demostró al confesar que si puediera cambiar algo de su vida sería no tener una familia a su lado a estas alturas. Afortunadamente la relación con su exmujer es estupenda y Bertín no duda en deshacerse en elogios tras la última aparición televisiva de la madre de sus hijos pequeños: "ha estado fantástica cómo siempre", aseguró.



En este momento agridulce, la parte más agradable viene de la mano de Claudia Osborne, la benjamina de la familia. La joven pasará por el altar el próximo mes de octubre para dar el 'sí, quiero' a José Entrecanales y está dispuesta a que su boda no se vea empañada por las separaciónes que acontecen en la familia. El enlace llena de orgullo a Bertín y le arranca una sonrisa al recordar cómo van los preparativos: "mi hija pequeña es como un sargento de la legión y lo único que hace es darme órdenes todo los días. Estoy encantado".