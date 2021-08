Demócratas presentan un plan de presupuesto que incluye un gasto de 3,5 billones de dólares

El líder de la mayoría demócrata en el Senado de EE.UU., Chuck Schumer. EFE/Jim Lo Scalzo/Archivo

Washington, 9 ago (EFE).- Los demócratas del Senado presentaron este lunes un proyecto presupuestario que puede allanar el camino para sacar adelante el plan de gasto social de 3,5 billones de dólares, propuesto por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y que quieren aprobar sin depender del apoyo del Partido Republicano.

Este proyecto no contempla un aumento del techo de deuda, como algunos medios de comunicación habían adelantado la semana pasada, y servirá para que en otoño los congresistas elaboren una legislación que aumente el gasto en sanidad, el cuidado de menores y ancianos, educación y el cambio climático, entre otros.

Los demócratas quieren que este gasto sea financiado por un incremento de los impuestos sobre los más ricos, las grandes herencias y las corporaciones.

Los progresistas podrían aprobar esta iniciativa presupuestaria, que incluye el plan de gasto social, con los escaños de que dispone en el Senado -50-, a través de un mecanismo denominado reconciliación, lo que no haría necesario el respaldo de los conservadores.

Por su parte, los republicanos, que rechazan el paquete de gasto social, han advertido que no aportarán los 10 votos necesarios para elevar el techo de la deuda fuera del proceso presupuestario, con lo que el próximo otoño podría haber una intensa pugna entre ambos partidos por el límite de endeudamiento del país.

El Departamento del Tesoro ha tomado "medidas extraordinarias", como la suspensión de la venta de bonos, con los que se financia la deuda pública, para evitar los efectos de que se supere el techo de deuda después de que el pasado 1 de agosto expirara el plazo para que el Congreso actuara.

Dichas medidas sirven para evitar el incumplimiento de las obligaciones de deuda hasta octubre o noviembre antes de que Biden tenga que firmar una ley que eleve o suspenda ese límite de nuevo.

Los demócratas tienen intención de aprobar la propuesta de presupuesto esta semana, si todo sale como lo previsto y es aprobada en el Senado una iniciativa de infraestructuras tradicionales por 1 billón de dólares.

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo en una carta dirigida a su caucus que el proyecto de presupuesto es un "punto de partida" para negociar entre los progresistas sobre el paquete de gasto.