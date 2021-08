Científicos responsabilizan al humano del calentamiento global

(Bloomberg) -- Un nuevo informe de los principales científicos climáticos del mundo advierte que el planeta se calentará 1,5° Celsius en las próximas dos décadas si no se toman medidas drásticas para eliminar la contaminación por gases de efecto invernadero. La conclusión del grupo respaldado por las Naciones Unidas pone en peligro un objetivo clave del Acuerdo de París, en momentos en que los signos del cambio climático se hacen evidentes en todo el mundo.

La última evaluación científica del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de la ONU habla por primera vez con certeza sobre la responsabilidad total de la actividad humana en el aumento de las temperaturas. Los científicos pronostican que las tendencias de calentamiento no se detendrán hasta que cesen las emisiones.

“Es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, los océanos y la tierra”, escribieron los autores de la sexta evaluación científica mundial del IPCC desde 1990 y la primera publicada en más de ocho años. Los autores del IPCC concluyeron que el umbral crucial de calentamiento de 2°C “se superará durante el siglo XXI” si no se reducen drásticamente las emisiones “en las próximas décadas”.

La evaluación publicada el lunes es el trabajo de más de 200 científicos que digirieron miles de estudios, y un resumen adjunto fue aprobado por los delegados de 195 países. Más que cualquier otra previsión o registro, las determinaciones de este informe establecen un poderoso consenso mundial, menos de tres meses antes de las conversaciones internacionales sobre el clima de la ONU (COP26).

Entre los principales hallazgos: la última década fue probablemente más calurosa que cualquier otro período de los últimos 125.000 años, cuando el nivel del mar era hasta 10 metros más alto. Según el informe, la combustión y la deforestación también han elevado el dióxido de carbono en la atmósfera más que en dos millones de años, y la agricultura y los combustibles fósiles han contribuido a que la concentración de metano y óxido nitroso supere cualquier otro momento en al menos 800.000 años.

La evaluación completa, de 3.949 páginas, se publicó junto con el “resumen para responsables políticos”, de 42 páginas. Mientras que este último pasó por un proceso de aprobación diplomática además de científica, el primero proviene directamente de los científicos. El capítulo uno del informe subyacente incluye un lenguaje contundente en el que se amonesta a los signatarios de París, calificando sus compromisos hasta ahora en el marco del acuerdo como “insuficientes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero lo suficiente” para mantener el calentamiento global por debajo de los 2 °C.

El documento es “un código rojo para la humanidad”, dijo António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, en declaraciones preparadas relacionadas con la publicación “Este informe debe sonar como una sentencia de muerte para el carbón y los combustibles fósiles antes de que destruyan nuestro planeta”.

A pesar de que los autores del IPCC han eliminado parte de la cautelosa incertidumbre que caracterizó las evaluaciones pasadas, en los últimos meses se han producido una serie de desastres climáticos que ponen de manifiesto el nuevo lenguaje. El verano en el hemisferio norte se ha visto afectado por graves inundaciones en Europa y China, así como por una alarmante sequía y la temprana aparición de grandes incendios forestales en el Oeste de Estados Unidos y Canadá. Uno de los lugares más fríos del planeta, Siberia, ha experimentado intensos calores e incendios forestales. El fin de semana pasado se vieron inquietantes imágenes de personas que huían de extensos incendios forestales en Grecia.

Casi todo esto puede atribuirse a la influencia humana. El IPCC descubrió que los efectos combinados de la actividad humana ya han aumentado la temperatura promedio mundial en aproximadamente 1,1 °C por encima de la media de fines del siglo XIX. Se calcula que la contribución al calentamiento global de factores naturales, como el sol y los volcanes, es casi nula. De hecho, según el informe, los seres humanos han vertido a la atmósfera suficientes gases de efecto invernadero para calentar el planeta en 1,5 °C, pero la contaminación por partículas finas de los combustibles fósiles proporciona un efecto de enfriamiento que oculta parte del impacto.

En su quinta evaluación, publicado en 2013, los científicos voluntarios del IPCC introdujeron la idea de un “presupuesto de carbono”, estableciendo un límite superior en la cantidad de dióxido de carbono que se puede agregar a la atmósfera antes de que supere determinados umbrales de temperatura. “Ahora tenemos mucha más confianza en esas cifras”, dijo Joeri Rogelj, profesor de cambio climático y medio ambiente del Imperial College de Londres y uno de los autores del informe.

La humanidad tendrá alrededor de un 50% de posibilidades de mantenerse por debajo del umbral de 1,5 °C exigido por el Acuerdo de París si las emisiones de CO₂ a partir de 2020 se mantienen por debajo de 500.000 millones de toneladas. Al ritmo actual de emisiones, ese presupuesto de carbono se agotaría en unos 13 años. Si el ritmo no baja, el planeta se calentará más de 1,5 °C.

“Nuestra oportunidad de evitar impactos aún más catastróficos tiene una fecha de vencimiento”, dijo Helen Mountford, vicepresidenta de clima y economía del Instituto de Recursos Mundiales. “El informe implica que esta década es realmente nuestra última oportunidad de tomar las medidas necesarias para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C. Si no conseguimos colectivamente frenar con rapidez las emisiones de gases de efecto invernadero en la década de 2020, ese objetivo quedará fuera de nuestro alcance”.

La nueva publicación llega en medio de los preparativos para la COP26, que se celebrará en Glasgow en noviembre. Un acuerdo mundial para acelerar la reducción de las emisiones dependería de que los países pobres obtuvieran US$100.000 millones anuales de financiamiento climático por parte de los países ricos, algo previsto en anteriores acuerdos climáticos pero que aún no se ha logrado. Los Gobiernos nacionales también tendrían que acordar normas que regulen el comercio de permisos de emisión, para garantizar que los que avanzan más rápido hacia la reducción sean recompensados por ello.

A diferencia del informe especial del IPCC de 2018, un tanto anómalo, titulado “Calentamiento global de 1,5 °C”, la publicación que se dio a conocer el lunes no establece explícitamente que hay que alcanzar las emisiones netas cero en 2050 para cumplir los objetivos establecidos en el Acuerdo de París. Esto se debe a que el mandato de este grupo era evaluar nuevos conocimientos científicos, no prescribir acciones políticas. Las próximas evaluaciones del IPCC, previstas para febrero y marzo del próximo año, abordarán los impactos climáticos, la adaptación y la mitigación.

Los autores de la nueva publicación del IPCC agregan que, tras contabilizar las emisiones globales desde la publicación especial de 2018, su estimación del presupuesto de carbono restante en el mundo es “de magnitud similar” a la de su publicación anterior, lo que implica que la conclusión se mantiene. El escenario más ambicioso de esta última evaluación muestra que las emisiones caen a cero neto alrededor de 2050, que es lo más cerca que llega a reformular la conclusión principal del informe especial.

- Con la colaboración de Dave Merrill y Mira Rojanasakul

