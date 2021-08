Chile.- La Comisión de la Mujer del Parlamento chileno rechaza la idea de despenalizar el aborto hasta las 14 semanas

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



La Comisión de la Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputados de Chile ha rechazado este lunes por un solo voto de diferencia la propuesta para legislar la despenalización del aborto hasta la semana catorce de gestación



"Con seis votos a favor y siete en contra, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género rechaza la idea de legislar sobre la despenalización del aborto. El proyecto pasará a la Sala con esta recomendación negativa de la instancia", ha informado la Cámara de Diputados de Chile en su cuenta de Twitter.



La diputada de Revolución Democrática (RD) y presidenta de la Comisión, Maite Orsini, ha explicado que la iniciativa legislativa solo pretendía dar la oportunidad a las mujeres, que así lo necesitaran, de abortar sin temor a que el Estado vaya a "intentar meterlas en la cárcel, nada más ni nada menos".



"En esta ocasión no es importante nuestra opinión sobre el aborto (...) porque no podemos decirle a otras mujeres cómo se tienen que sentir con lo que hacen con su propio cuerpo, cada mujer tiene un proceso distinto y, por eso, para cada mujer tiene que haber una causal, esto es, justamente, lo que hace este proyecto", ha explicado, según publica la emisora Radio Universidad de Chile.



Sin embargo, se ha encontrado como cabría esperar con la negativa de las fuerzas conservadoras, algunas de la cuales presentes en la coalición de Gobierno, que ha celebrado el resultado de la votación a través del Ministerio de la Presidencia, enfatizando su apoyo a "la vida desde la concepción hasta el fin de la misma" a la vez que rechazan "el aborto sin causales, disfrazado de algunos eufemismos".



Pese a ello, el proyecto será tramitado y votado en las próximas semanas en el plano de la Cámara de Diputados, aunque con una recomendación desfavorable de esta comisión. Se trata de una propuesta elaborada en 2018, que no había logrado avances significativos hasta diciembre de 2020, coincidiendo con la aprobación del aborto libre en Argentina.



En el caso chileno, las autoridades permiten solo la interrupción del embarazo bajo tres premisas, casos de violación, peligro para la vida para la madre, o feto inviable de carácter letal.