Canadá reabre y da la bienvenida a estadounidenses completamente vacunados

Canadá reabre y da la bienvenida a estadounidenses completamente vacunadosLacolle, Canadá, 9 Ago 2021 (AFP) - Turistas estadounidenses cruzaban el lunes la frontera entre Canadá y Estados Unidos, el límite terrestre más extenso del mundo, luego de que Ottawa eliminara los requisitos de cuarentena a los visitantes de Estados Unidos que llegaran con prueba de vacunación."Es absolutamente maravilloso", señaló a la AFP Vicki Poulin, una de las visitantes, sobre la reapertura de la frontera tras el cierre, hace 17 meses, de los viajes no esenciales para frenar la propagación del nuevo coronavirus."Estamos tan felices de estar aquí", acotó.Esta canadiense residente de Queensbury, Nueva York, su esposo estadounidense y su perra Sully solían hacer el viaje para ver a su familia en Montreal todos los meses, pero no la han podido visitar desde que se cerró la frontera en marzo de 2020."Estaba tan feliz de que abrieran (la frontera) porque tengo muchos amigos en Canadá", se hizo eco Richard Antaki, quien condujo sin escalas desde Nueva York para estar entre los primeros en la fila en el cruce fronterizo de Lacolle, Quebec.Antaki aseguró que estaba tan ansioso por volver a conectarse con amigos en Montreal que no había visto en más de un año y medio que "no tocó los frenos" de su automóvil durante todo el viaje.Podrán cruzar los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes que hayan recibido la dosis completa de una vacuna aprobada por las autoridades canadienses al menos 14 días antes de la llegada. Los viajeros deberán exhibirse asintomáticos al momento de su cruce fronterizo.La mayoría de los viajeros entrevistados por AFP dijeron que sus travesías se desarrollaron sin problemas, con filas mucho más cortas de lo esperado.Sin embargo, estos cambios se producen en momentos en que la cifra de casos de covid-19 está comenzando a subir una vez más en América del Norte, encabezados por la variante delta después de una fuerte caída en los contagios a principios del verano.Ottawa y Washington se habían enfrentado a una presión cada vez mayor de los grupos de viajes y turismo para aliviar las restricciones fronterizas y de viajes.gn-ast-tib/amc/st/llu/lm -------------------------------------------------------------