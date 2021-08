Canadá abre sus fronteras a los estadounidenses ya vacunados

Canadá reabrió el lunes, para viajes no esenciales, su frontera terrestre con Estados Unidos a los ciudadanos vacunados, la primera vez que los ciudadanos estadounidenses pueden hacerlo desde marzo de 2020.

Según el plan, además de completar una solicitud, los visitantes deberán proporcionar prueba de pauta completa con una vacuna aprobada por el departamento de Salud de Canadá y una prueba de COVID-19 negativa tomada dentro de las 72 horas anteriores a la entrada al país. La aplicación está disponible a través de una aplicación descargable de teléfono inteligente.

The Associated Press informa que, si bien la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá no dice cuántas personas espera, una empresa estadounidense que ofrece pruebas de COVID-19 con servicio del mismo día dice que ha visto el número de procedimientos que realiza triplicarse en las últimas semanas.

Un video de varios cruces fronterizos en los estados de Nueva York y Washington mostró automóviles haciendo fila para cruzar a Canadá el lunes. Las empresas de ambos lados de la frontera creen que el aumento del tráfico impulsará el comercio.

La medida sigue a la decisión de Canadá el mes pasado de eliminar un requisito de cuarentena de dos semanas para sus ciudadanos cuando regresen a casa desde los EE. UU.

