Brasil.- Bolsonaro adelanta que su intento por lograr el voto impreso puede ser rechazado en el Congreso

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha adelantado este lunes que la propuesta de enmienda constitucional para lograr el voto impreso de cara a las presidenciales de 2022 puede ser rechazada en la Cámara de Diputados este martes debido a la falta de acuerdo, de la que responsabiliza al magistrado titular del Tribunal Superior Electoral (TSE), Luis Barroso.



"Si no hay una negociación antes, un acuerdo, la propuesta será derrotada porque el juez Barroso ha asustado a algunos diputados y hay congresistas que le deben alguna cosa a la Justicia, se lo deben al Supremo, entonces Barroso asustó", ha dicho Bolsonaro en una entrevista para la emisora Brado Radio.



El presidente brasileño ha arremetido nuevamente contra Barroso, al que acusa de haber presionado a los diputados, acudiendo a sus puestos de trabajo para "mantener reuniones" y "prácticamente exigir que el Congreso no apruebe el voto impreso".



Bolsonaro ha recordado durante la entrevista que el Congreso llegó a aprobar en 2018 el voto impreso para las elecciones de ese año, aunque finalmente el Tribunal Supremo, por ocho votos a dos, decidió tumbar la medida al considerar que se ponía en riego el secreto del sentido del voto. Dos años después, se declaraba inconstitucional la impresión del voto electrónico.



"Fue casi por unanimidad. Lo aprobamos. Después el Supremo, siempre el Supremo, dijo que era inconstitucional. No tiene sentido lo que el Supremo hizo", ha protestado el presidente brasileño.



Si bien en 2018, la situación le era favorable a un Bolsonaro que por entonces aspiraba a la Presidencia, siempre ha acusado al modelo electoral de ser responsable de que se tuviera que celebrar una segunda vuelta, la situación en este momento en la Cámara de Diputados es bien distinta.



Así, 16 de los 24 partidos que conforman el Parlamento serían contrarios a esta propuesta de enmienda constitucional, lo que significa un total 330 diputados, frente a 86 que sí darían su visto bueno a las pretensiones de Bolsonaro, según ha publicado el diario 'O Globo'.



Bolsonaro ya habría asumido la derrota en la votación que está prevista para este martes, según ha adelantado el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira. "En una llamada telefónica me aseguró que aceptaría el resultado. Confío en la palabra del presidente de la república", ha dicho.



En las últimas semanas, Bolsonaro ha intensificado sus ataques contra las urnas electrónicas de votación, a las cuales considera responsables del fraude electoral que, acusa sin pruebas, se podría cometer contra él en las presidenciales previstas para octubre de 2022, en las que según los sondeos, caería derrotado en primera ronda contra una hipotética candidatura del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.