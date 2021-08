Bitcóin repunta a máximo de 3 meses, alcistas miran a US$50.000

(Bloomberg) -- El bitcóin subió el lunes a un máximo de casi tres meses mientras los legisladores negociaban acuerdos de última hora sobre cómo gravar los criptoactivos.

La mayor moneda digital subía 5,4% a US$46.245 durante la sesión de Nueva York. El repunte es una continuación del impulso reciente: la divisa ha ganado aproximadamente un 17% durante la última semana.

Otras monedas virtuales también se beneficiaban. El dash, el ether y el litecoin, entre otras, registraban alzas de al menos 5%. El Galaxy Crypto Index de Bloomberg, que incluye a los principales activos digitales, llegó a subir 8,1% en un momento, también su mayor alza desde mayo.

“Este movimiento debería decirnos que lo peor ha quedado atrás por ahora”, dijo Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co. A menos que revierta el movimiento inmediatamente, podría avanzar rápidamente hacia los US$50.000, donde podría encontrar cierta resistencia. Aun así, “la acción es muy alcista desde el punto de vista técnico”, advirtió.

El repunte se produce cuando grupos bipartidistas de senadores, que han estado debatiendo sobre un requisito de información de criptomonedas incluido en el proyecto de ley de infraestructura de US$550.000 millones, llegó a un acuerdo, informó Bloomberg News. Sin embargo, aún no está claro si se votará.

“Washington ahora se da cuenta de la fuerza y la cantidad de personas diferentes en todo Estados Unidos que están muy apasionadas por las criptomonedas”, dijo Kristin Smith, de Blockchain Association, en el programa de streaming “QuickTake Stock” de Bloomberg, y agregó que el tema ha ayudado a unificar a la comunidad de criptomonedas. “Cuanta más claridad, más certeza tenga la industria, mejor estaremos a largo plazo”.

Mientras tanto, los operadores observan los gráficos del bitcóin en busca de pistas sobre la dirección que podría tomar en adelante. El índice de fuerza relativa (RSI, por sus siglas en inglés) de 14 días de la moneda muestra que está sobrecomprada, aunque rompió su línea del promedio móvil de 200 días en medio del repunte. La moneda aún podía encontrar resistencia allí, como lo hizo en mayo, aunque una posición sostenida por encima de ella se consideraría un acontecimiento alcista. Muchos están considerando US$50.000 como el próximo umbral clave.

“El bitcóin ha encontrado su ritmo una vez más durante la última semana”, escribió Craig Erlam, analista de mercado sénior de OANDA Europe. “Ahora está de nuevo en territorio alcista, la pregunta es qué tan lejos puede llegar esta vez”.

Habiendo corregido más del 50% y formado sólidas bases de apoyo dentro de un mercado alcista potencialmente a largo plazo, las probabilidades se inclinan a favor de que bitcóin, y el ether, reanuden su trayectoria ascendente, escribió Mike McGlone, de Bloomberg Intelligence, en una nota. Los años posteriores al “halving” históricamente se ha registrado una gran apreciación, dijo, y la criptomoneda original podría alcanzar los US$100.000.

“Una pregunta es si las condiciones de oferta y demanda se han deteriorado desde el comienzo de 2021 y en comparación con el pasado del bitcóin”, escribió McGlone. “Nuestra opinión es que los fundamentos son optimistas en un entorno de maduración”.

