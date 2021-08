Alibaba despide a gerente por agresión sexual contra empleada

(Bloomberg) -- Alibaba Group Holding Ltd. despidió a un gerente acusado de violación, en una medida destinada a contener las repercusiones después de que el relato de una empleada sobre su experiencia se viralizara en las redes sociales y encendiera un intenso debate sobre el sexismo desenfrenado en la industria tecnológica de China.

El gigante chino de internet no identificó al gerente. Li Yonghe, nombrado el mes pasado para liderar una división recién creada que supervisa gran parte de los negocios no minoristas de Alibaba, desde la entrega de alimentos hasta los viajes, renunció junto con su jefe de recursos humanos por la mala gestión del incidente. Las acusaciones de agresión sexual, denunciadas por primera vez por la empleada el 2 de agosto, han sacado a la luz problemas sistémicos en los mecanismos de la compañía, según dijo el director ejecutivo, Daniel Zhang, en un memorando interno al que tuvo acceso Bloomberg News.

El incidente involucró a un cliente externo y varios ejecutivos durante una noche de consumo excesivo de alcohol en el noreste del país. El hecho puso en evidencia el maltrato generalizado de las trabajadoras en las empresas de China, donde el movimiento #MeToo no ha tenido hasta ahora la misma repercusión que en Silicon Valley o en otros lugares. Zhang, en un extenso memorando publicado antes del amanecer, describió una avalancha de emociones en la intranet de Alibaba y se comprometió a aumentar las protecciones para las mujeres en toda la empresa al tiempo que abordaba su falta de acción.

El lunes, una de las noticias más destacadas, con más de 800 millones de visitas en el servicio Weibo, similar a Twitter y respaldado por Alibaba, fue una declaración en línea sobre 6.000 empleados que se unieron para protestar y revisar “las deficiencias del sistema y la falta de protección para las empleadas”. El periódico People’s Daily, portavoz del Partido Comunista, puso el incidente como un ejemplo de por qué las empresas deben prestar más atención a la cultura a medida que crecen. En un comentario en línea, advirtió que quienes ignoran a su propia gente rara vez crean valor a largo plazo. Las acciones de Alibaba cayeron 2,5% en Hong Kong.

“Detrás de la profunda preocupación de todo el mundo por el incidente no había solo solidaridad y atención por la colega traumatizada, sino también una tremenda tristeza por los desafíos en la cultura de Alibaba”, escribió Zhang. El ejecutivo emitió una súplica apasionada a “Aliren“, o la gente de Alibaba, en su memorando. “Este incidente es una humillación para todo Aliren. Debemos reconstruir y debemos cambiar”.

No está claro cómo afectará la salida de Li al negocio de Alibaba, ya que la denominada división de servicios locales era una de las ramas de más rápido crecimiento de la corporación, encargada de competir con otros gigantes a pedido como Meituan en ámbitos incipientes como las tiendas de comestibles. Muchos de los comentarios durante el fin de semana se centraron en que Alibaba no tomó medidas hasta que se hicieron públicas las acusaciones. El escándalo ha salpicado a Alibaba en momentos en que intenta superar una dura investigación de meses de duración por parte de los reguladores antimonopolio sobre comportamientos monopolísticos, como la exclusividad forzada, que contribuyóó a iniciar la campaña en Pekín contra sectores que van desde el transporte compartido hasta la tecnología financiera y la educación.

Alibaba se ha convertido en el símbolo más destacado de los abusos que se consideran frecuentes en las empresas chinas y en las compañías tecnológicas, arraigadas en un entorno muy exigente que a menudo prioriza las utilidades y los logros por encima de la cultura. El movimiento #MeToo se hizo conocido allí por primera vez en 2018 cuando se publicaron en las redes sociales las acusaciones contra un profesor de una universidad de Pekín. Desde entonces, se han presentado varias acusaciones contra académicos, ecologistas y periodistas.

El presidente Xi Jinping se comprometió a luchar contra la discriminación en el lugar de trabajo en medio de una reducción de la fuerza laboral, incluso mientras el país reprime las activistas feministas y limpia la web de contenido sensible del #MeToo. China prohíbe la discriminación laboral por motivos de género y estipula la importancia de la igualdad de oportunidades. Sin embargo, la falta de aplicación significa que las prácticas discriminatorias tengan pocas repercusiones.

Alibaba ahora trabajará con la policía en su investigación, basándose en un relato que la empleada publicó en línea después de informar por primera vez el incidente internamente. La historia de la empleada salió a la luz después de que comenzara a repartir folletos en la cafetería de la empresa la semana pasada, con la esperanza de ser escuchada, dijo una persona familiarizada con el asunto. Según la mujer, su jefe entró en su habitación de hotel y la violó cuando estaba ebria después de una noche de copas con clientes en la ciudad de Jinan.

El acusado confesó que realizó actos íntimos con la empleada y las fuerzas del orden determinarán si infringió la ley, según el memorando.

