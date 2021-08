Venezuela.- Maduro dice que el diálogo con la oposición de Guaidó para fijar una mesa de negociación "va bien"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha afirmado este domingo que el diálogo político entre su Gobierno y la oposición encabezada por el dirigente de la oposición Juan Guaidó "va bien", y ha añadido que espera que en los próximos días se establezca la fecha y el lugar para instalar la mesa de negociación.



Maduro ha contado que ese diálogo ya cuenta con un documento redactado que está siendo debatido. "Hay siete títulos en la agenda y en los próximos días se anunciará la fecha y el lugar de las reuniones. Creo que en el diálogo político de paz con la oposición 'guaidosista' vamos bien", ha dicho tras acudir a votar a las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).



En este diálogo participan el Gobierno de Venezuela y los partidos opositores Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, así como la oposición en la que está al frente Guaidó. Maduro también ha puesto en alza el favor del Gobierno de México y de su presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien ha ofrecido el país como escenario para que se lleve a cabo este encuentro.



"Contamos con todo el apoyo de México para estos diálogos de paz con la oposición 'guaidosista', esperemos que se coloque la fecha y se indique el lugar exacto de este diálogo de paz", ha manifestado nuevamente.



Maduro ha vuelto a reiterar que para que tenga lugar este encuentro se deben reconocer a las actuales autoridades venezolanas, renunciar a la violencia, así como permitir la presencia de "todas las oposiciones" en esta mesa de diálogo, además de levantar de "inmediato" las sanciones que se han lanzado contra Venezuela, aunque añade que no hay comunicación con Washington en este sentido.



"Nosotros no tenemos ninguna comunicación con la Casa Blanca, en época de Donald Trump tuvimos mucha comunicación con Elliott Abrams", ha dicho Maduro en referencia a quien había sido designado por Washington enviado especial para Venezuela.



"Hoy por hoy no tenemos ninguna comunicación con el Gobierno de Estados Unidos esa es la verdad", señala Maduro, quien asegura que es la oposición quien mantiene "bastantes" conversaciones con la Casa Blanca, pues "están subordinados y obedecen los mandatos y designios del Gobierno y de las élites" de Washington.