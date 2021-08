Uruguayo Álvez marca en el triunfo del Atlético Nacional ante Deportivo Cali

En la imagen, Jonatan Álvez de Nacional. EFE/Luis Eduardo Noriega/Archivo

Bogotá, 6 ago (EFE).- El delantero uruguayo Jonatan Álvez marcó el primer gol en el partido en el que Atlético Nacional derrotó este sábado por 2-0 al Deportivo Cali en la cuarta jornada de la Liga colombiana, fecha en la que América de Cali sometió por 1-0 al Once Caldas.

El de Álvez fue un remate de zurda a los 13 minutos del juego disputado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín que le permiten al 'Rey de copas' llegar a 10 puntos, producto de tres triunfos y un empate.

Consolidó el triunfo Jonathan Marulanda que capitalizó una asistencia de Jefferson Duque, para el 2-0 definitivo que, además, significó el tercer triunfo consecutivo.

El Deportivo Cali, que tiene en el banco al uruguayo Alfredo Arias como técnico, espera mejorar su rendimiento con el cañonero Teófilo Gutiérrez, anunciado el viernes como nuevo refuerzo para los 'Azucareros' que tienen carencia de gol.

El revés le significa al Deportivo Cali quedarse con cuatro puntos, alejado de los líderes Atlético Nacional, Millonarios y Atlético Bucaramanga.

De otro lado, el delantero Adrián Ramos solucionó el problema que tenía América de Cali con Once Caldas al anotar, a cuatro minutos del final del partido, el único gol del encuentro.

El marcador pudo ser más abultado pero el portero paraguayo Gerardo Ortiz bloqueó varios remates del mismo Ramos y otros de Carlos Sierra y Jeison Lucumí.

Con su triunfo los 'Diablos Rojos' suman en cuatro salidas nueve puntos, en tanto que Once Caldas lleva cuatro enteros y ya se comienza a hablar del técnico Eduardo Lara, quien no ha logrado los resultados que la afición reclama.

El próximo rival del América de Cali es el Independiente Medellín, mientras que Once Caldas recibirá al Deportivo Pereira.

La jornada se abrió el viernes con un empate 0-0 entre el Atlético Huila y el Quindío.