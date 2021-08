01-01-1970 Terelu Campos le contesta a Kiko Hernández sin pelos en la lengua . MADRID, 8 (CHANCE) Ha vuelto a suceder, el comportamiento de Carmen Borrego en televisión ha puesto de nuevo en el punto de mira la relación que mantiene con su sobrina Alejandra Rubio. En esta ocasión la hija de Terelu Campos no ha entendido el comportamiento de Carmen y Kiko Hernández durante la emisión de 'La última cena', un encuentro en el que según la joven su tía sí que sufrió humillación por parte del colaborador de 'Sálvame'.Tras la sorprendente imagen que Kiko Hernández compartió en sus redes sociales en la que aparecía junto a María Teresa Campos y en la que se podía leer "amigos de verdad", Terelu ha querido hacer pública su opinión al respecto. "Para mi, la prioridad es la felicidad de mi madre. Yo sí sabía que él estaba en casa de mi madre. Si mi madre fue ayer feliz, es lo único que me importa" comenzaba diciendo Terelu Campos en su intervención telefónica en 'Viva la vida'. "Creo que mi madre no sabe las críticas a alejandra de kiko, y no quiero que lo sepa. Si eso implica que esté feliz estando con él no me importa nada ni me molesta" sentencia al respecto.En cuanto a los insultos hacia su hija Alejandra, Terelu estalla contra el que fuera su compañero en 'Sálvame'. "Mi pregunta es ¿Hasta cuando Kiko? Una persona con tu peso profesional y tus años, tiene que saber lo que no puede ser. Yo ya estoy en un punto de mi vida que no me vale el perdón, me valen los hechos" explica visiblemente cabreada. "Sigo trabajando, menos de lo que querría, pero sigo intentándolo, lo mejor que puedo. Yo soy madre y Kiko es padre, sé que es un padrazo. Yo entiendo que mi hija está en la televisión y que puede tener réplica. Bienvenidos sean los zascas para construir" reconoce la colaboradora que no pasa por su mejor momento profesional. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



