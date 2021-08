Sudán del Sur.- Sudán desmiente que esté acogiendo a los líderes rivales del vicepresidente sursudanés

17-12-2019 Salva Kiir y Riek Machar se reúnen en Yuba POLITICA SUR DE SUDÁN INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE SUDÁN DEL SUR



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Sudán ha declarado su "grave preocupación" ante los enfrentamientos en Sudán del Sur entre facciones enfrentadas dentro del movimiento liderado por el vicepresidente sursudanés, Riek Machar, que habrían dejado hasta 30 muertos en las últimas horas, y ha negado que esté acogiendo a los rivales de Machar.



El conflicto interno que rodea a Machar ha emergido en la última semana como una crisis que amenaza con desestabilizar a un país, de por sí, sumido en una grave crisis humanitaria.



Machar es el líder del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición (SPLM-IO), una formación de la cual se ha escindido una facción liderada por su antiguo jefe de Gabinete, el general Simon Gatwech Dual.



Esta semana, el general aseguró que Machar había sido depuesto de su cargo, una declaración rechazada contundentemente por el vicepresidente, quien a su vez aseguró que el militar había sido expulsado de la formación días antes.



La tensión alcanzó el sábado un punto culminante en la región de Magenis, con un enfrentamiento entre ambas facciones que habría dejado, según el portavoz de Machar, Lam Paul Gabriel, al menos una treintena de muertos entre las filas del general Gatwech, quien por contra indicó a través de un portavoz que dos altos responsables militares de la facción de Machar habían muerto en combate.



Gabriel, a continuación, aseguró que el general Gatwech y otro rival de Machar, el general Johnson Olony, se habían dado a la fuga y que se encontraría ahora mismo en Sudán, a cuyas autoridades ha pedido que no les permitan regresar al Sur. "El SPLA-IO pide al Gobierno de Sudán que mantenga su neutralidad y que no permita regresar a ninguno de los dos para que acaben causando más inseguridad en la zona", ha indicado.



En respuesta, el Ministerio de Exteriores de Sudán ha negado la presencia de ambos en su territorio y ha asegurado que se mantiene neutral ante la situación en Sudán del Sur, "sin permitir que la actividad armada de ninguna de las dos partes se extienda a territorio sudanés".



De hecho, según fuentes del SPLM-IO, el Gobierno sudanés ha anunciado que cerrará la delegación en Sudán del movimiento de Machar. Estas fuentes han indicado que el Gobierno de Sudán les ha dado una semana para abandonar el país sin haber recibido explicación alguna.



"Fueron ayer (por el jueves) a nuestra oficina aquí en Jartum, según me dijeron, y nos pidieron que cerráramos la oficina dentro de una semana", según un responsable del movimiento, que prefirió no ser identificado, desde la capital sudanesa, Jartum.



"Según la información que me llegó, se les pidió que explicaran por qué están cerrando las oficinas, pero creo que alguien está presionando por el desplazamiento del SPLM-IO en Sudán", agregó.