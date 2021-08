Sinner vence a Brooksby en el duelo "NextGenATP" y jugará la final contra McDonald

En la imagen, Jannik Sinner de Italia. EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Washington, 7 ago (EFE).- El joven italiano Jannik Sinner, quinto cabeza de serie, hizo buenos los pronósticos y se impuso en sets seguidos por 7-6 (2) y 6-1 al estadounidense Jenson Brooksby, número 130 del mundo, y alcanzó la final del torneo de Washington, ATP 500.

El rival de Sinner, de 19 años, número 24 del mundo, será la sorpresa de torneo, el estadounidense Mackenzie McDonald, que acabó con el resurgir del veterano japonés Kei Nishikori al que venció por 6-4, 3-6 y 7-5, en lo que será el primer duelo entre ambos jugadores dentro de la ATP.

Sinner busca su segundo título ATP Tour del año tras comenzar la temporada con una victoria en Melbourne, y el tercer título de su carrera.

En un emocionante primer capítulo de una futura rivalidad ATP Tour, Sinner, de 19 años, al final demostró que está por delante del joven estadounidense en lo que fue su debut en el torneo de Washington.

Sinner aún no ha perdido un set en toda la semana en Washington, D.C., un enfático regreso a la forma después de llegar a la capital estadounidense con una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Después de volver a su camino ganador contra el finlandés Emil Ruusuvuori en su primer partido, Sinner ha superado a tres oponentes estadounidenses, el duodécimo cabeza de serie Sebastian Korda, Steve Johnson y el comodín Brooksby para alcanzar su tercera final del año.

El estadounidense de 20 años alcanzó su primera final en su debut en el ATP Tour en Newport, y mantuvo el impulso en Washington al llegar a la semifinal sin perder un set, incluida una victoria sobre el segundo sembrado el canadiense Felix Auger-Aliassime en el camino.

McDonald, de 26 años, llegó a Washington, DC en busca de impulso, ya que no había ganado partidos consecutivos en el cuadro principal del circuito desde el Abierto de Australia en febrero.

El tenista estadounidense encontró eso y más en la capital de la nación, al imponerse primero al campeón defensor, el australiano Nick Kyrgios y al cabeza de serie número 13, el francés Benoit Paire en su camino a las semifinales.

Tuvo que enfrentarse al campeón del Citi Open 2015, Nishikori, un jugador que McDonald ha idolatrado desde la infancia. McDonald colocó 30 golpes ganadores, incluidos 21 con su derecha, para superar a Nishikori después de dos horas y 43 minutos de acción.

"Estoy muy contento con mi nivel en este momento y con cómo estoy jugando. Creo que me mantendré concentrado durante estos partidos, lo cual es realmente clave, y algo que no creo que pudiera haber hecho hace un par de años", declaró McDonald en una entrevista en la cancha. "Estoy muy emocionado de llegar a una final, la primera. Y aquí en Estados Unidos, en D.C., es algo especial".

El jugador No. 107 en el FedEx ATP Rankings tuvo que mantenerse concentrado para mantener a raya a Nishikori, ya que la pareja intercambió ocho quiebres de servicio entre ellos en los dos primeros sets.

Cada vez que McDonald tomaba la delantera, Nishikori estaba de regreso cuando el jugador japonés cubría la cancha y cambiaba la dirección de la pelota para mantener a McDonald bajo presión y metido en el partido.

Después de recuperarse de los últimos cuatro juegos del segundo set para nivelar el partido con una manga para cada jugador, el impulso estaba firmemente en Nishikori, que se dio cuenta que podía ganar el partido y llegar por segunda vez a la final del torneo de la capital de la nación.

El jugador japonés de 31 años creó tres puntos de quiebre en dos juegos de servicio en el set final, pero McDonald encontró algunos grandes servicios para mantenerse en el partido.

McDonald finalmente se abrió paso al final del set, esquivando un tie-break mientras realizaba un resto de derecha para forzar un error de la raqueta Nishikori que selló la victoria.

"Hay que darle crédito a Mackenzie (McDonald) siempre luchó y al final también pudo ganar los puntos decisivos", declaró Nishikori. "Le deseo toda la suerte en la final".