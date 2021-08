Quartararo, tercero pero líder: "Estoy satisfecho con el tercer puesto"

EFE/EPA/EXPA/JFK

Spielberg (Austria), 8 ago (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), tercero en el Gran Premio de Estiria de MotoGP, declaró que "cuando" vio "que no podía" mantenerse "delante con los dos primeros" se dio "por satisfecho con el tercer puesto".

"Sabemos en qué áreas tenemos que trabajar para el próximo domingo; ha sido duro, porque cuando iba detrás de Jack -Miller- he tenido un pequeño error en la curva uno y era la única manera que tenía de estar detrás de él en la recta", explicó Quartararo, que señaló que "en la curva tres" tuvo "dificultades todo el fin de semana", pero que el sábado y este domingo ha "sido fuerte".

"En la primera salida pude adelantar a Marc y a Jack, y también tuve una pelea sana con Joan", recuerda el líder del mundial, quien reconoció que tienen que mejorar con el neumático trasero.

"Cuando iba detrás de Jorge (Martín), veía que él estaba conservando neumático y aún así salía de la curva a toda velocidad y aunque sabemos que no tenemos el mismo potencial de las Ducati, tenemos que gestionar eso mejor pero un podio para nosotros aquí ha sido perfecto", recalca Quartararo.

"Nuestro ritmo en los entrenamientos es muy bueno, pero cuando llega la carrera no tenemos las mismas sensaciones con el neumático trasero por lo que nos vendrá bien este paréntesis de tres días para ver en qué tenemos que trabajar a nivel de moto y a nivel de pilotaje", comenta el piloto francés de Yamaha.

De Jorge Martín destacó "su talento" y "otras cosas".

"Su talento es realmente alto, pero hoy he podido ver otras cosas y en algunas curvas he visto lo bien que cuida el neumático, que es algo verdaderamente extraño de ver en un novato".

"Yo no era capaz de guardar la goma como él lo hace cuando llegué a MotoGP en 2019 ya que cuando vienes de Moto2 tienes muchas cosas en las que pensar, como el control de tracción, los mapas de potencia, el freno motor, los neumáticos, el combustible... y él como novato es capaz de pensar en todos esos factores, lo que demuestra que tiene fortaleza mental", reconoce Quartararo.

"Es realmente rápido y, como dice Mir de él, cada vez le veremos ser más constante entre las primeras posiciones pues ha hecho algo increíble en su año de debut, que es conseguir una victoria, así que enhorabuena para él y creo que será un tío duro de batir en el presente y en el futuro", incide el líder del mundial.

"Sabía que aquí Joan y las Ducati iban a ser muy rápidos, no estaba preocupado, porque habíamos hecho un buen trabajo previo y teníamos puntos de ventaja, pero lograr un podio es muy importante", destaca Quartararo, quien recalca que "más que las victorias de este año, el conseguir ser tercero en Alemania y aquí es muy importante y la diferencia con respecto al año pasado, que ganaba o era decimoquinto".

"La constancia es lo que te hace ganar el campeonato; Mir fue el más constante el año pasado y es fantástico tomar eso como un ejemplo", insistió el francés.