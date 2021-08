Perú llega a los seis millones de vacunados con dos dosis, el 18 % de su población

La señora Salomé Huamaní es vacunada contra la covid-19 el 14 de mayo de 2021, en el "Cerro El Agustino", en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 7 ago (EFE).- Perú tiene ya más de seis millones de personas vacunadas con la pauta completa de dos dosis para protegerse frente a la covid-19, lo que supone cerca del 18 % de la población nacional, según informó este sábado el Ministerio de Salud.

En total, son 6.001.870 personas que ya han recibido en Perú ambas dosis, en un proceso centrado actualmente en el segmento de la población de más de 38 años, aunque algunas regiones como la sureña Tacna ya están vacunando a los jóvenes a partir de los 22.

Con la primera dosis hay más de 8,5 millones de personas, el 25,5 % de la población, por lo que en total se superaron las 14,5 millones de dosis aplicadas.

Sin embargo, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, alertó este sábado que se estima que cerca de 1,4 millones de adultos mayores de 60 años no se habrían inoculado o no habrían culminado el proceso de inmunización con ambas dosis.

En concreto, el titular de la cartera precisó en declaraciones a Exitosa Noticias que más de 900.000 adultos mayores no han recibido ni una sola vacuna contra la covid-19, mientras que alrededor de 400.000 que no han acudido a los centros de vacunación para que les apliquen la segunda dosis.

ATRASOS EN LA ENTREGA

Hasta fines de 2021, Perú tiene garantizadas cerca de 100 millones de vacunas de varios laboratorios, aunque actualmente solo se están aplicando en el país dosis de Pfizer, AstraZeneca y Sinopharm.

Sobre esta última, Cevallos informó hoy que hay un retraso en la entrega de dosis por parte del laboratorio chino.

"Sinopharm tiene comprometido para el mes de agosto 2 millones de vacunas que debían habernos entregado en julio y todavía no lo hacen. También hay un compromiso de 10 millones de vacunas pagadas a Sinopharm, que la Embajada China nos ha asegurado que llegarán en el mes de agosto, pero todavía no tenemos certeza del día", declaró a la prensa.

En otro momento, el ministro señaló que "es muy poco probable" que las dosis de la vacuna de Sputnik V lleguen en setiembre, tal y como estaba previsto inicialmente, porque "hay inconvenientes en el envío por parte de Rusia y llegarían a fin de año recién".

INMINENTE TERCERA OLA

Perú se encuentra ahora en uno de los momentos más bajos de toda la pandemia, pues apenas se reportaron en el último día 136 nuevos casos sintomáticos, mientras que el acumulado asciende a más de dos millones.

En las últimas 24 horas, el país sumó 33 decesos por la enfermedad y, por primera vez desde la llegada de la covid-19 en marzo de 2020, la sureña región de Arequipa no registró ningún fallecido.

Aún así, las autoridades sanitarias del país sudamericano ya adelantaron que es muy probable que en setiembre llegue una tercera ola de contagios, una vez sea predominante la variante delta, como se denomina internacionalmente a la mutación del virus surgida en la India.

"El problema que tenemos ahora es la tercera ola que estaría llegando en el mes de setiembre, lo cual nos obliga a tener un mayor porcentaje de la población vacunada para poder enfrentarla", insistió el ministro de Salud.

En mortalidad, Perú continúa como el país con la tasa más alta del mundo al registrar cerca de 200.000 fallecidos, lo que supone un promedio de 594 decesos por cada 100.000 habitantes.