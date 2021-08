P8 hereda el trono de SNK en Red Bull Costa Rica

P8 terminó con el reinado de SNK al proclamarse campeón de la Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos Costa Rica 2021 y será el representante de su país en la próxima Final Internacional. EFE/Red Bull/Carlos Arias

Madrid, 8 ago (EFE).- P8 terminó con el reinado de SNK al proclamarse campeón de la Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos Costa Rica 2021 y será el representante de su país en la próxima Final Internacional.

P8, también conocido como Pocho, se convirtió en el campeón nacional de Red Bull en Costa Rica al destronar a SNK como máximo exponente de la rima tica y consiguió evitar la gesta de su tercer campeonato consecutivo.

El rapero de Puntarenas se convirtió en el quinto campeón costarricense de la historia de la competición por detrás de Cehzar (2016), G (2017), RVS (2018) y SNK (2019 y 2020).

Gracias a su triunfo, P8 será el encargado de representar a su país en la Final Internacional de 2021. Para la cita mundialista también están clasificados Rapder y Aczino, primer y tercer clasificado de 2020 respectivamente, el español Skone, en condición de subcampeón, el campeón uruguayo Hammer y el mexicano Skiper.

Además del dulce sabor de la victoria, la coronación como mejor improvisador de Costa Rica tuvo un final feliz porque supuso el punto final al viaje de redención de P8, que pudo cobrarse la revancha ante SNK por la dura derrota en la final de la última edición.

"El año pasado me quedé a las puertas y fue una experiencia amarga. Este año me propuse estar cien por cien concentrado si volvía a llegar a la final... y se logró. Ha sido un año entero de esfuerzo", declaró emocionado sobre el ya característico 'cypher' de Red Bull mientras el presentador Bana y los 'casters' Danny CR y Ari Arana le hacían entrega del codiciado medallón.

P8 también aprovechó la ocasión para verbalizar la importancia de SNK en el desarrollo de la escena tica y el profundo respeto que sienten sus compañeros por su figura: "Todos formamos una cultura en la que nos queremos mucho. Apreciamos a SNK. Ha sido bicampeón, una hazaña increíble que no sabemos si se va a repetir, y sentimos pura admiración por él".

Hasta llegar a la épica y esperada final, P8 tuvo que completar un camino repleto de obstáculos. El campeón carburó y puso a prueba su nivel al imponerse en sus batallas frente a Nico en octavos de final, a Gabo en la ronda de cuartos y a RVS en semifinales.

En una de las finales nacionales más vibrantes de las celebradas hasta la fecha, la escena batallera de Costa Rica demostró su imparable crecimiento y un evidente salto de nivel técnico, especialmente en la ejecución de los formatos y en el perfeccionamiento a la hora de construir las frases.

Más allá de las actuaciones de P8 y SNK, destacó el desempeño de Black Hawk, que terminó la noche en tercera posición al imponerse a RVS en la batalla por el bronce y consiguió su clasificación directa para la cita del año que viene.