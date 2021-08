¡No te pierdas a las últimas 5 publicaciones de Ines Gomez Mont que están causando furor en Instagram!

Ines Gomez Mont (@inesgomezmont) ha causado furor en sus redes sociales por las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 post de historias y fotografías, consiguieron más de 118.854 de interacciones entre sus seguidores.

Los posts más populares:





Gracias infinitas por todos sus mensajes tan lindos y buenos deseos. Las adoro ❤️ No tengo cómo agradecerles tanto cariño más que compartiéndoles y haciéndolas parte de mi festejo. Aquí les comparto mi cumple!!! Fue mi día perfecto, FAMILIA ➕TACOS DE BIRRIA Y CAMPECHANOS➕ PASTEL. Tuve un cumpleaños muy especial!!! Gracias por todo su cariño 🙏





La 🅵🅰🅼🅸🅻🅸🅰 lo es 🆃🅾🅳🅾 ✔️





Ella & yo 💕 Les mandamos muchos besos





#repost @anagabrieloficial ・・・ Mi Comadre Inés, piensa que se me olvidó su #cumpleañosInes pero no, muy temprano le cantamos su Happy Birthday con su Guaguagua, hasta Mía y Jazz cantaron conmigo, deseándote lo mejor Comadre de mi alma, te mereces ser feliz y se que lo eres, tienes una familia valiosa y un esposo que te cuida y cuida de todos, se que por ser el ser humano que eres, tú camino está lleno de Luz, tienes la capacidad de hacer de tu vida, una Bendición, FELIZ CUMPLEAÑOS COMADRE INÉS/// comadre jajaja las mañanitas más hermosas de todos mis cumpleaños!!! Tengo la fortuna de escucharlas al oído desde temprano y además con tanto amor que no tengo cómo explicarte lo importante que eres para mi y lo muchísimo que te amooooo ❤️❤️❤️❤️





#repost @galileamontijo ・・・ Querida comadre @inesgomezmont sabes lo que te adoro, te respeto, te admiro y bueno no se diga lo que te extraño!!! Feliz cumple🎂🎂🎂🎂🎂🎂 pásatela increíble ya festejaremos tantas cosas💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻 te deseo lo más hermoso de esta vida que es lo que te mereces 💖💖💖💖💖💖💖💖/// comadre hermosa me urge darte un abrazo así de apretado!!! Te amo y te extraño!!! Gracias por acordarte de mi cumple ❤️❤️❤️❤️

Inés Gómez-Mont Arena nació en la Ciudad de Méxio, el 29 de julio de 1983. La sobrina del exsecretario de gobernación mexicano Fernando Gómez Mont, primero ganó atención como una actriz en 1997 con la telenovela Tric Trac.

En 2002, comenzó a trabajar en el departamento de producción de noticias de Televisión Azteca. Más tarde se unió al departamento de entretenimiento, dirigido por Paty Chapoy.

En 2004 recibió la oportunidad de presentar el programa dominical Los 25+ hasta la temporada cinco, por su embarazo de alto riesgo fue remplazada por la conductora María Inés Guerra. También tuvo la oportunidad de unirse al equipo de Ventaneando y a los reporteros de deportes de TV Azteca.

Gómez Mont obtuvo popularidad entonces entre el público de habla inglesa cuando, en el Super Bowl Media Day por la Super Bowl XLII, asistió a una conferencia de noticias con el quaterback de los New England Patriots, Tom Brady, llevando un revelador vestido de novia y rogando a Brady que se casase con ella.